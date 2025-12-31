Sénégal: Rétro 2025 - Politique - Année de recompositions et de clarifications

Marquée par des tensions inédites au sommet de l'État, des ruptures au sein de l'opposition et une recomposition progressive des forces politiques, l'année 2025 s'est imposée comme l'un des moments les plus denses de l'histoire politique récente du Sénégal.

Diomaye-Sonko : la discorde au sommet de l'exécutif

La première année de la gouvernance du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été traversée par une conjoncture politique dense, faite de tensions ouvertes, de réajustements et de fractures internes. L'année 2025 restera gravée dans la mémoire collective nationale, notamment en raison des divergences apparues au sommet de l'exécutif entre le chef de l'État et son Premier ministre, Ousmane Sonko.

Ces tensions ont éclaté publiquement le 10 juillet 2025, à l'occasion de l'installation du Conseil national du parti au pouvoir, Pastef. S'exprimant devant les responsables de sa formation, le Premier ministre, également président du parti, tout en réaffirmant sa loyauté institutionnelle envers le président Diomaye Faye, a dénoncé le silence de ce dernier face aux attaques répétées dont il estimait être la cible. Évoquant une « crise d'autorité au sommet de l'État », Ousmane Sonko a fustigé « les pressions, manipulations et tentatives de division », avant de lancer cette interpellation : « Pourquoi cette haine contre Ousmane Sonko ? Parce que ces gens pensent que je suis le verrou qui les empêche d'atteindre leur objectif. Ne vous détrompez pas, tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir ».

Largement commentée, cette déclaration, a mis en lumière des fractures internes au coeur du pouvoir exécutif, lesquelles se sont accentuées au fil des mois. En octobre, à la suite d'un léger réaménagement gouvernemental validé par le chef de l'État et touchant notamment les portefeuilles de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine, le Premier ministre est revenu à la charge.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux le 25 octobre, il a a annoncé la tenue d'un « tera meeting » de clarification, prévu le 8 novembre 2025, consacré au bilan des dix-huit mois de gouvernance du Pastef et à la vie politique nationale.

Lors de ce rassemblement organisé sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, Ousmane Sonko a accusé certains membres de la coalition «Diomaye Président» de manoeuvrer en vue de provoquer une rupture entre le président de la République et le Pastef.

Devant une foule nombreuse de militants et de sympathisants, il a dans ce exigé le remplacement du ministre de l'Environnement, Dr Abdourahmane Diouf qui s'était illustré quelques jours auparavant par des prises de position publiques contraires à celles du parti au pouvoir, sur la question de la justice. Poursuivant son offensive, Ousmane Sonko s'en est aussi pris à l'ancienne Première ministre Aminata Touré, l'accusant de vouloir s'imposer à la tête de la coalition « Diomaye Président », à la place d'Aïda Mbodj, mettant en garde, le président de la République.

Cet appel n'a cependant pas été suivi d'effet. Dès le lendemain, le président Bassirou Diomaye Faye a nommé Aminata Touré coordonnatrice générale et chargée de la restructuration de la coalition. Malgré plusieurs tentatives de médiation, elle est maintenue à ce poste, consolidant sa position par le ralliement de plusieurs responsables politiques issus ou proches de l'ancien régime du président Macky Sall. Ces divergences ont ravivé chez de nombreux Sénégalais, la crainte d'un retour à une crise institutionnelle, rappelant par analogie, celle 1962.

Barthélémy Dias rompt avec Khalifa Ababacar Sall

Parallèlement aux tensions au sommet de l'État, l'année 2025 a également été marquée par une rupture politique significative au sein de l'opposition. L'ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, a officiellement mis un terme à son compagnonnage avec Khalifa Ababacar Sall, son mentor politique de longue date.

Après plusieurs années d'entente renforcée par leur exclusion commune du Parti socialiste en décembre 2017, aux côtés de 64 autres responsables, pour « dissidence » liée à leur opposition à l'alliance du Ps avec Macky Sall Barthélémy Dias a annoncé son départ de Taxawu Sénégal. Dans un message publié sur sa page Facebook le vendredi 16 mai 2025, il a acté cette rupture, ouvrant une nouvelle page de sa trajectoire politique à travers son propre mouvement politique, « Sénégal Bi Ñu Bokk ».

Le retour de la contestation organisée

Enfin, l'année a été ponctuée par la première mobilisation réussie du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), le 31 octobre, dans un climat politique toujours marqué par la contestation et la recomposition des forces des équilibres. Après plus d'une année de relative absence sur le terrain, cette nouvelle opposition constituée en février 2025 au lendemain de la débâcle lors des législatives anticipées du 17 novembre 2024 a procédé à une première démonstration de forces dans la rue.

Organisée pour dénoncer la cherté de la vie, la hausse des prix de l'électricité, la taxation du mobile money, les atteintes aux libertés publiques et pour exiger la libération des détenus politiques, cette marche a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Elle a permis qui a permis à l'opposition de sortir de sa léthargie, après l'échec subi lors des dernières législatives anticipées.