Sénégal: Pour escroquerie aux billets d'avion - Un gérant de l'agence de voyages 'Kay ziarra' déféré devant le procureur

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré, ce 24 décembre 2025, un individu devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Ce dernier est mis en cause pour association de malfaiteurs et escroquerie aux billets d'avion.

Un pèlerinage avorté à l'aéroport L'affaire a éclaté le 21 décembre 2025, suite à une plainte collective visant une agence de voyages sise aux Parcelles Assainies (Pattes d'Oie). L'agence s'était engagée à organiser une Oumra pour plus d'une vingtaine de pèlerins. Cependant, lors de l'enregistrement à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), les passagers ont découvert avec stupeur que leurs billets de la compagnie Emirates n'étaient pas confirmés.

Plus de 15 millions de francs CFA À ce jour, huit (08) victimes ont formellement confirmé leur plainte, déclarant un préjudice financier global de 15 460 000 francs CFA. Le mis en cause, qui cumulait les fonctions de gérant de l'agence et de guide religieux pour le groupe, a été interpellé à l'aéroport le 22 décembre par le Commissariat Spécial de l'AIBD.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de son interrogatoire, le prévenu a reconnu avoir encaissé une partie des fonds (3 700 000 FCFA), affirmant les avoir reversés via la plateforme Wave à l'un des fondateurs de l'agence, actuellement en fuite à l'étranger. Il a imputé la responsabilité du reliquat aux chargées de clientèle, tout en maintenant avoir transmis des billets prétendument valides via un groupe WhatsApp.

Toutefois, les investigations de la DNLT ont formellement contredit ses allégations, établissant le caractère frauduleux des titres de transport fournis. Les autres protagonistes identifiés font actuellement l'objet de recherches actives par les services de police.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information