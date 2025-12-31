Sénégal: Pour escroquerie aux billets d'avion - Un gérant de l'agence de voyages 'Kay ziarra' déféré devant le procureur

31 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré, ce 24 décembre 2025, un individu devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Ce dernier est mis en cause pour association de malfaiteurs et escroquerie aux billets d'avion.

Un pèlerinage avorté à l'aéroport L'affaire a éclaté le 21 décembre 2025, suite à une plainte collective visant une agence de voyages sise aux Parcelles Assainies (Pattes d'Oie). L'agence s'était engagée à organiser une Oumra pour plus d'une vingtaine de pèlerins. Cependant, lors de l'enregistrement à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), les passagers ont découvert avec stupeur que leurs billets de la compagnie Emirates n'étaient pas confirmés.

Plus de 15 millions de francs CFA À ce jour, huit (08) victimes ont formellement confirmé leur plainte, déclarant un préjudice financier global de 15 460 000 francs CFA. Le mis en cause, qui cumulait les fonctions de gérant de l'agence et de guide religieux pour le groupe, a été interpellé à l'aéroport le 22 décembre par le Commissariat Spécial de l'AIBD.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de son interrogatoire, le prévenu a reconnu avoir encaissé une partie des fonds (3 700 000 FCFA), affirmant les avoir reversés via la plateforme Wave à l'un des fondateurs de l'agence, actuellement en fuite à l'étranger. Il a imputé la responsabilité du reliquat aux chargées de clientèle, tout en maintenant avoir transmis des billets prétendument valides via un groupe WhatsApp.

Toutefois, les investigations de la DNLT ont formellement contredit ses allégations, établissant le caractère frauduleux des titres de transport fournis. Les autres protagonistes identifiés font actuellement l'objet de recherches actives par les services de police.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.