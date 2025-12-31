Maroc: La performance des Lions de l'Atlas vivement saluée par les médias belges

31 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

La qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) a été largement commentée et saluée par les médias belges, au lendemain de la large victoire des Lions de l'Atlas face à la Zambie (3-0).

La Radio-Télévision belge de la communauté française (RTBF) parle d'une "victoire référence", relevant que le Maroc a "ratatiné la Zambie et filé en 8e de finale de la CAN".

"Pourtant sous pression", le pays hôte "n'a pas tremblé une seconde" lundi soir et a su s'imposer sur un large score pour terminer en tête de son groupe et aborder la suite de la compétition "avec beaucoup plus de sérénité", fait observer la chaîne publique.

Selon la RTBF, "sans forcer, en asphyxiant complètement un adversaire démuni", les Lions de l'Atlas ont fait "le plein de confiance au meilleur moment", à l'orée de la phase à élimination directe.

Pour sa part "Sporza", le site sportif de la Radio-télévision publique flamande "VRT", met en avant la prestation collective et offensive du Maroc, assurée par des buts d'El Kaabi, auteur d'un doublé, et de Brahim Díaz. Le média néerlandophone estime que les Marocains ont "convaincu et impressionné" lors de cette dernière journée, validant sans discussion leur première place dans le groupe A.

Le quotidien sportif francophone "DH Les Sports" relève, de son côté, que le Maroc s'est "qualifié sans trembler face à la Zambie", rappelant que, sous pression devant son public, le favori de la CAN-2025 n'a pas failli à son statut en surclassant son adversaire pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

Même constat dans "Le Soir", qui titre "le Maroc valide son billet pour le prochain tour de la CAN". Le grand tirage belge souligne la réaction attendue des Lions de l'Atlas après le match nul concédé face au Mali, notant que la rencontre a été pliée dès la première période avec deux buts inscrits en moins de trente minutes.

"Voetbalnieuws" rappelle, quant à lui, que tous les regards étaient tournés lundi soir vers le Maroc, pays hôte et grand favori de la 35e édition. Le site sportif néerlandophone met en exergue la large victoire contre la Zambie, marquée notamment par le doublé d'El Kaabi, auteur "d'un but d'anthologie" sur un retournée acrobatique.

Enfin, "Walfoot" estime que le Maroc a su se rattraper après le nul face au Mali, engrangeant sept points sur neuf lors de la phase de groupes pour terminer premier de son groupe avec une nette avance. Une performance qui confirme, selon le site belge, le rang de grand favori des Lions de l'Atlas dans cette CAN.

