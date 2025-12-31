Afrique: El-Kaabi, virtuose des retournés acrobatiques

L'attaquant des Lions de l'Atlas, Ayoub El-Kaabi, auteur d'un nouveau retourné acrobatique lundi contre la Zambie, marque déjà de son empreinte la Coupe d'Afrique des nations (CAN) disputée sur le sol marocain, écrit le journal sportif français "L'Equipe".

"Ce geste spectaculaire - et un brin anachronique - constitue la signature de l'attaquant fantasque de l'Olympiakos. Et pour s'en persuader, une compilation sans équivoque de ses gestes acrobatiques tourne ces dernières heures sur les réseaux sociaux", souligne le quotidien français.

Après avoir ouvert le score dans le filet zambien, El-Kaabi s'est offert un doublé avec un retourné acrobatique au milieu de la surface adverse : "C'est plus que jamais le geste signature du Marocain, auteur du même type de but contre les Comores", rappelle-t-il.

Relevant que l'international marocain ne fait rien comme les autres, comme en témoigne le parcours de ce latéral gauche de formation révélé sur le tard, l'auteur de l'article indique qu'il est devenu un artificier prolifique avec le Maroc (30 buts) et le principal artisan de la victoire de l'Olympiakos en Ligue Europa Conférence 2024 avec 16 buts, un record pour un Africain.

Dans chacun de ses exploits, poursuit le journal, "on le voit reprendre le ballon par le haut et non par le côté, et bien souvent, un arrêt sur images au moment de l'impact permet de constater que son pied se situe à hauteur du crâne du défenseur adverse".

D'après "L'Equipe", l'avant-centre marocain est un joueur mobile et capable de mettre des buts très spectaculaires, mais on constate surtout son relâchement dans le dernier geste où il ne panique pas.

Abordant ses débuts d'amateur dans la banlieue populaire de Casablanca, le journal note que le joueur a appris le football dans la rue avant de rejoindre le Racing en D2 marocaine où il s'est fait remarquer, ajoutant que son CHAN 2018 exceptionnel (9 buts) lui a ouvert les portes de la sélection pour le Mondial 2018 et a accru sa renommée sur le continent.

L'attaquant de l'Olympiakos n'a cessé, depuis, de multiplier les exploits que ce soit avec les différents clubs ou avec les Lions de l'Atlas, ajoute la publication, estimant qu'il paraît impossible de chiffrer avec précision le nombre de bicyclettes de l'attaquant marocain bien que sa technique soit bien rodée.

"Son bijou lundi soir face à la Zambie lui a indéniablement fait gagner des points et lui offre peut-être une place de titulaire pour le reste de la compétition", conclut L'Equipe.