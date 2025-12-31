Afrique: A Laâyoune, les femmes donnent de la voix pour soutenir les Lions de l'Atlas

Au club féminin municipal de Laâyoune, l'effervescence était palpable lundi soir, lorsque des femmes passionnées de football se sont rassemblées pour suivre la rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, opposant la sélection marocaine à son homologue zambienne, dans une atmosphère marquée par la joie, l'enthousiasme et un sentiment de fierté nationale.

Dès le coup d'envoi, l'attention était entièrement tournée vers l'écran géant installé dans cet espace dédié au confort et à l'épanouissement des femmes de la ville.

Venues nombreuses, jeunes étudiantes, mères accompagnées de leurs enfants, actrices associatives et adhérentes du club ont soutenu sans relâche le Onze national tout au long de la rencontre, traduisant l'engouement grandissant des femmes de Laâyoune et plus largement des provinces du Sud, pour le football.

Au fil des actions et des occasions de but, encouragements et applaudissements ont ponctué le match. Arborant fièrement les couleurs nationales, les supportrices des Lions de l'Atlas ont entonné des chants et scandé des slogans de soutien, saluant les prestations de la sélection marocaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans une déclaration à la MAP, la directrice du club féminin municipal, Souad Khouja, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités organisées par le club afin de promouvoir la participation des femmes à la vie sportive et citoyenne.

"Nous avons souhaité offrir aux femmes de Laâyoune un espace collectif pour vivre pleinement la ferveur de cet événement sportif, dans un esprit de partage et dans les meilleures conditions", a-t-elle expliqué, soulignant que la passion du football transcende les genres.

De son côté, Hakima, fervente supportrice de l'équipe nationale, a estimé que "le football est devenu un langage universel qui rassemble toutes les composantes de la société", notant que les femmes de Laâyoune manifestent un intérêt de plus en plus marqué pour le suivi de la sélection nationale lors des grandes compétitions.

"Nous constatons progressivement un engouement croissant des filles pour le football, que ce soit en tant que pratiquantes, spectatrices ou supportrices dans les stades", s'est-elle réjouie, vêtue d'une melhfa, tenue traditionnelle des femmes des provinces du Sud.

Au coup de sifflet final, la large victoire (3-0) des Lions de l'Atlas, synonyme de qualification du Maroc en tête du groupe A, a donné lieu à un moment de communion et de joie partagée au sein de la salle.