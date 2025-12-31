Ile Maurice: Refuge d'animaux dévalisé - Préjudice estimé à Rs 475 000

Une habitante de Vallée-des-Prêtres, âgée de 24 ans, a vécu un véritable cauchemar. Entre le 20 et le 21 décembre, puis de nouveau entre le 25 et le 26 décembre, plusieurs animaux ont été volés dans le refuge qu'elle gère à son domicile.

Selon sa déclaration à la police, trois tortues à la carapace jaune et noire, pesant environ 25 kilos chacune, ont disparu lors du premier vol. Quelques jours plus tard, ce sont sept canards blancs et noirs ainsi que trois coqs blancs qui se sont volatilisés. Le préjudice est estimé à Rs 475 000.

Très affectée, la jeune femme explique que ces animaux faisaient partie intégrante de son refuge et qu'elle les entretenait avec soin. «Ce ne sont pas que des animaux, c'est tout un travail, une passion», confie-t-elle.

Elle soupçonne un habitant de Résidence La Cure, aperçu à plusieurs reprises rôdant près du refuge. Aucune arrestation n'a toutefois été effectuée à ce stade. Une enquête a été ouverte par la police.