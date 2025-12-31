Ile Maurice: Ses enfants - «Sa vie était en danger, il l'avait signalé aux autorités»

Alors que la police a arrêté deux nouveaux suspects dans le cadre de l'agression mortelle de Paul-Claude Duval, 81 ans, ses enfants ne se sentent guère en sécurité.

Ils expliquent que leur père avait plusieurs fois signalé son problème de bruit et de voisinage. Il avait même dit «si zot pa pran sanksion se (so) lavi ki an danze».

Tous les samedis, ces voisons mettent la musique, à La Caverne, Vacoas. «Mon papa allait dormir au poste de police revenait à 3 heures du matin.» «Zot enn lekip zot zot for parce qu'ils sont à plusieurs, ils nous disent d'ailleurs pa blie zot tousel...»

D'ailleurs, la police en est à cinq arrestations, plus un suspect en fuite en Allemagne.