Ile Maurice: Ses enfants - «Sa vie était en danger, il l'avait signalé aux autorités»

31 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Prithvi Bissessur Julien Magdeleine

Alors que la police a arrêté deux nouveaux suspects dans le cadre de l'agression mortelle de Paul-Claude Duval, 81 ans, ses enfants ne se sentent guère en sécurité.

Ils expliquent que leur père avait plusieurs fois signalé son problème de bruit et de voisinage. Il avait même dit «si zot pa pran sanksion se (so) lavi ki an danze».

Tous les samedis, ces voisons mettent la musique, à La Caverne, Vacoas. «Mon papa allait dormir au poste de police revenait à 3 heures du matin.» «Zot enn lekip zot zot for parce qu'ils sont à plusieurs, ils nous disent d'ailleurs pa blie zot tousel...»

D'ailleurs, la police en est à cinq arrestations, plus un suspect en fuite en Allemagne.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.