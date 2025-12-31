Ile Maurice: Décès d'un jeune après deux semaines d'hospitalisation

Un jeune homme de 23 ans a perdu la vie le lundi 30 décembre, des suites d'un grave accident de la route survenu à Haute-Rive, le 13 décembre dernier.

Le drame s'est produit vers 16 h 35, sur la route Royale, à hauteur du carrefour de Pave Road, à Haute-Rive. Pour une raison qui reste à déterminer, le véhicule conduit par Ritish Bahadoor, une BMW blanche, a quitté la chaussée avant d'aller percuter violemment des arbres en bordure de route. Sous l'impact, la voiture s'est renversée sur son flanc droit et a subi d'importants dégâts matériels.

À la suite de la collision, le conducteur s'est retrouvé grièvement blessé, notamment au niveau des jambes, et coincé à l'intérieur de l'habitacle. Les services de secours, incluant les pompiers, sont intervenus pour le désincarcérer. Il a ensuite été pris en charge par le SAMU et transporté d'urgence à l'hôpital SAJ.

Trois autres occupants du véhicule se trouvaient également à bord au moment de l'accident. Ils avaient été légèrement blessés et avaient été conduits à l'hôpital SAJ pour y recevoir des soins, avant de quitter l'établissement.

Admis initialement dans un état jugé stable, Ritish Bahadoor a toutefois vu son état de santé se détériorer. Le 14 décembre, il a été transféré à l'unité de soins intensifs chirurgicaux de l'hôpital Dr Jeetoo afin de recevoir des soins spécialisés.

Malgré les efforts du personnel médical, le jeune homme est décédé le 30 décembre, vers 17 h 30. Le décès a été constaté par un médecin, et le cas référé au Police Medical Officer. Une autopsie pratiquée le soir même à la morgue de l'hôpital Dr Jeetoo a conclu que la cause du décès était due à une septicémie.

Le test d'alcoolémie effectué dans le cadre de l'enquête s'est révélé négatif. Le corps a été remis à la famille après l'autopsie. Une enquête policière a été ouverte.