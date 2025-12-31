Ile Maurice: France André Tamby, 75 ans, succombe à ses blessures

Un tragique accident de la route s'est produit le mardi 30 décembre à Brabant Street, à Port-Louis, coûtant la vie à France Andre Tamby, un retraité âgé de 75 ans, de Cité Vallijee.

L'accident est survenu vers 13 h 26 au niveau de l'arrêt d'autobus de Venus. Un autobus de la National Transport Corporation, circulant de Port-Louis en direction de Bell-Village, est entré en collision avec le vélo de la victime. Le bus était conduit par un quinquagénaire.

Les circonstances de l'accident, telles qu'établies par les enquêteurs et confirmées par les images des caméras Safe City, indiquent que France Andre Tamby roulait à bicyclette et, arrivé près du passage piéton de Venus, serait descendu de son vélo avant de s'engager sur le passage pour piétons. C'est à ce moment-là qu'il aurait dévié vers la droite, se retrouvant sur la trajectoire de l'autobus.

Grièvement blessé lors de l'impact, le septuagénaire a été pris en charge par les services de secours et transporté en ambulance à l'hôpital Dr A G Jeetoo, Port-Louis, où il a été admis en unité de soins intensifs neurologiques (Neuro High Care). Malgré les soins prodigués, il a succombé à ses blessures à 22 heures le même jour.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un alcootest effectué sur le chauffeur par l'ERS s'est révélé négatif. Les deux véhicules impliqués ont été placés en fourrière au poste de police de Line Barracks, en attendant leur examen. Le corps de la victime a été transféré à la morgue de l'hôpital SSRN, Pamplemousses, pour l'autopsie.