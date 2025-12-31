Madagascar: Filière litchi - Lancement d'une opération d'exportation de 1 000 tonnes de litchi de qualité

Dans une perspective de renforcer la position du litchi malgache sur les marchés internationaux, une opération structurante d'exportation de 1 000 tonnes de litchi de qualité est lancée dans 5 fokontany issus de la commune rurale de Foulpointe.

C'est le fruit d'une synergie entre savoir-faire local et expertise scientifique internationale. Ce projet visant à préparer la prochaine campagne d'exportation 2026-2027, repose sur la sélection rigoureuse de 10 000 pieds de litchis âgés de 10 à 20 ans, situés en bas-fond et répartis sur 5 fokontany.

Ce choix stratégique garantit à la fois un potentiel agronomique élevé et une stabilité de production, condition essentielle pour répondre aux exigences du marché international, selon les explications des promoteurs.

Pour ce faire, l'ensemble des vergers concernés sera soumis à un dispositif de suivi digitalisé couvrant toutes les étapes de production, de l'entretien des arbres jusqu'à la récolte. Cette approche innovante vise à garantir la traçabilité, la transparence et la fiabilité des pratiques culturales mises en oeuvre, a-t-on appris.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conformes aux standards

En outre, les interventions débuteront par des opérations de taille et d'élagage, essentielles à l'amélioration de l'aération des vergers, de la floraison et de la productivité des arbres. Elles seront suivies par l'application d'engrais organiques à base de BSF (Black Soldier Fly), une solution déjà éprouvée lors de la précédente campagne.

Les résultats obtenus ont permis de produire des fruits bien calibrés et homogènes, conformes aux standards des marchés les plus exigeants, ont avancé les promoteurs du projet. Toutes ces actions seront conduites sous la supervision de techniciens malgaches, en étroite collaboration avec des chercheurs issus d'un centre de recherche chinois.

Une attention particulière sera portée à la pratique de l'incision, reconnue pour son impact sur l'homogénéité et le calibre naturel des fruits, a-t-on enchaîné. L'objectif consiste à redorer l'image du litchi de Madagascar le positionnant comme un produit de qualité maîtrisée, durable et traçable.

Gouvernance participative

Par ailleurs, le projet intègre également un important volet de renforcement des capacités des producteurs. Des séances de formation seront ainsi organisées sur les bonnes pratiques agricoles, l'hygiène, la sécurité sanitaire et la protection de l'environnement.

Ces actions s'inscrivent dans une vision globale d'amélioration de la qualité de vie des producteurs et de professionnalisation de la filière. Des preuves digitalisées des pratiques mises en oeuvre seront systématiquement collectées afin de rassurer les partenaires, les importateurs et l'ensemble des parties prenantes, a-t-on précisé.

Cette démarche s'inscrit dans une logique d'auto certification, basée sur un référentiel systémique intégrant des indicateurs mesurables et alignés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Enfin, le projet prévoit l'organisation de réunions virtuelles régulières réunissant l'importateur, la commune, les coopératives de producteurs et les exportateurs. Cette gouvernance participative vise à renforcer la coordination, la transparence et la confiance tout au long de la chaîne de valeur.

À travers cette initiative, la filière litchi malgache amorce une transformation profonde, orientée vers la qualité, la durabilité et l'innovation, au bénéfice des producteurs comme des marchés internationaux, a-t-on conclu.