Madagascar: Commune d'Ivato - Distribution de PPN pour 850 ménages

Comme chaque année, la Commune d'Ivato, sous la direction du maire Penjy Randrianarisoa, a tenu à manifester une attention particulière envers les familles les plus vulnérables.

Au total, 850 foyers issus de 13 fokontany ont bénéficié d'une distribution de produits de première nécessité comprenant du riz, du haricot, du sucre, du café et du sel.

Fêtes

Cette initiative vise à permettre à ces ménages de célébrer dignement les fêtes de fin d'année, en allégeant le poids des difficultés quotidiennes.

La Commune adresse enfin ses vœux les plus chaleureux pour un passage vers l'année 2026 placé sous le signe de la joie et du sourire partagé.