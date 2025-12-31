Madagascar: Fonction publique - Intégration en cours pour 65 279 ELD et EFA

Le dépôt officiel des dossiers de demande d'intégration est ouvert officiellement pour les agents EFA et ELD remplissant les conditions requises.

La ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Florent Bety Léonne, a annoncé hier la reprise officielle de l'intégration des agents non encadrés de l'État, dits EFA et ELD. Suspendue depuis février 2020, cette mesure avait été partiellement relancée le 20 septembre 2023.

Selon les chiffres communiqués par la ministre, 65 279 agents sont désormais éligibles à l'intégration. Après une enquête approfondie menée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFoP) conjointement avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres du 3 décembre 2025 a décidé de rétablir pleinement cette procédure. Une note de conseil, référencée 840/2025-PM/SGG/SC et datée du 10 décembre 2025, en a confirmé l'application.

Critères

Conformément à l'article 23 de la loi n°94-025 du 17 novembre 1994 régissant les agents non titulaires, tout agent ayant accompli six années de service continu peut, sur demande écrite, être intégré dans le corps correspondant à ses diplômes universitaires ou à ses compétences professionnelles reconnues.

« Cette intégration n'est toutefois pas automatique. Elle reste conditionnée au respect de critères essentiels : maîtrise des tâches confiées, assiduité, respect des horaires de travail, discipline hiérarchique et accomplissement des missions avec rigueur et probité », informe la ministre du Travail.

Par ailleurs, l'affectation des agents intégrés doit répondre aux besoins réels de l'administration. Ils seront répartis dans les services et régions en fonction de leurs compétences, afin d'éviter une concentration excessive dans les directions centrales ou les capitales provinciales. L'objectif est une meilleure couverture des besoins sur l'ensemble du territoire.