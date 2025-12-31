Madagascar: Hôpital luthérien Ambohibao - Des infrastructures équipées de radio numérique et d'audiométrie

31 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

À l'occasion de son quarantième anniversaire, l'hôpital luthérien d'Ambohibao s'est doté de nouvelles infrastructures modernes.

Hier, deux unités essentielles ont été inaugurées : une salle dédiée à la radiologie numérique et un espace réservé aux examens d'audiométrie. La radiologie numérique, désormais opérationnelle, offre des images d'une précision nettement supérieure, permettant un diagnostic plus fiable.

« Elle facilite par exemple l'identification des fractures osseuses, des anomalies intestinales ou encore des fistules », a expliqué le médecin-chef de l'établissement, le Dr Prosper Ranarivony.

Technologie. Parallèlement, l'installation d'un appareil d'audiométrie constitue une avancée majeure dans la prise en charge des troubles auditifs. Le Dr Ranarivony a souligné que ces pathologies ne concernent plus uniquement les personnes âgées : « De nombreux jeunes, dès l'âge de 15 ans, sont aujourd'hui touchés par des problèmes d'oreille. »

Au-delà de ces nouveautés, l'hôpital d'Ambohibao se distingue par des services spécialisés, notamment dans le traitement de la prostate et la prise en charge des addictions. En 2025, plus de 400 patients ont été suivis dans le service de toxicomanie, dont 75 % étaient des hommes.

