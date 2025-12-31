Madagascar: Mahajanga - Des cas de variole du singe détectés

31 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Des cas de variole du singe ont été rapportés et confirmés après les analyses effectuées au LA2M et à l'Institut Pasteur de Madagascar, selon les déclarations de la ministre de la santé publique, hier.

Le premier cas a été détecté dans le quartier d'Ambovoalanana, à Mahajanga, selon toujours la ministre. La variole du singe, ou mpox, est une infection virale causée par le virus monkey-pox, et dont les principaux symptômes sont : la fièvre, des maux de tête, une fatigue et surtout une éruption cutanée évoluant en croûtes, principalement sur le visage, les mains, les pieds ou encore dans les zones génitales.

Le mpox se transmet par contact avec les lésions cutanées ou les muqueuses des personnes infectées, avec des matériaux contaminés ou encore via les gouttelettes respiratoires d'une personne infectée.

