Madagascar: Taekwondo, championnats nationaux - Sarah et Loïc, deux juniors sacrés meilleurs combattants

Après trois jours de combats intenses au gymnase couvert de Vatofotsy, les championnats de Madagascar de taekwondo World Taekwondo (WT) 2025 ont couronné Nomena Sarah Razafindranoro (Club Dynamic) meilleure combattante chez les dames et Loïc Fahendrena Pharlin (Taekwondo Choc) chez les hommes. Près de 450 athlètes ont participé à cette édition réussie, marquée par la domination d'Analamanga au classement général et des progrès techniques salués par les dirigeants, augurant un avenir prometteur pour cette discipline olympique.

Les championnats nationaux de taekwondo World Taekwondo (WT) édition 2025 se sont conclus le 29 décembre au gymnase couvert de Vatofotsy, à Antsirabe, après trois journées de combats acharnés et spectaculaires.

Près de 450 athlètes venus de tout le pays ont participé à cette fête du taekwondo malgache, malgré les contraintes logistiques liées à la période des fêtes. Chez les dames, Nomena Sarah Razafindranoro, issue du Club Dynamic, a été désignée meilleure combattante de la compétition.

Cette junior talentueuse, déjà membre de l'équipe nationale, a dominé la catégorie des moins de 49 kg en remportant une finale âprement disputée contre Gracia du Taekwondo Choc. Sa technique précise et son esprit combatif ont impressionné le public et les juges.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté masculin, Loïc Fahendrena Pharlin, représentant le Taekwondo Choc, s'est illustré comme le meilleur combattant. Dans la catégorie juniors moins de 55 kg, il a affirmé sa suprématie par une victoire nette en finale face à Saotra du Club Tigre Antsirabe, autre international junior prometteur.

Une mention spéciale pour le fair-play : Tiavina Allan Rambeloharimahefa, du Jet Kick Antsirabe, a reçu le trophée dans la catégorie cadets moins de 49 kg, récompensant son exemplarité et les valeurs d'humilité de cette nouvelle génération.

Au classement par ligue, Analamanga a écrasé la concurrence, excelling en poomsae comme en kyorugi (combat). Le club Sorang a été couronné meilleur club, devant Dynamic et Taekwondo Choc.

Organisée pour la première fois sous la houlette du nouveau président Boto Lamina Tsaradia, cette édition a été un succès populaire. Le directeur technique national, Pharlin Dimbiheriniaina Fanomezantsoa, a souligné les progrès techniques évidents des athlètes : « C'est un signe encourageant pour l'avenir du taekwondo malgache, une discipline olympique en pleine ascension ».