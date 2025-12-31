Ile Maurice: Un homme poignardé en pleine rue

Une agression d'une rare violence s'est produite lundi matin, vers 7 heures, dans le centre de Port-Louis. Les faits se sont déroulés à la rue Farquhar, non loin du chantier l'Amicale. La victime, un homme de 42 ans, a été attaquée par cinq individus alors qu'il se rendait à pied vers une station de taxis.

Selon son témoignage, tout a commencé après sa descente d'un bus à la gare Victoria. En traversant pour rejoindre la gare du Nord, il aurait été abordé par un groupe d'individus, soupçonnés de consommer de la méthadone, qui lui auraient réclamé Rs 15. «Zot inn demann mwa 15 roupi. Mo'nn dir zot aret demann kas» explique-t-il.

Pensant éviter tout incident, il a poursuivi son chemin. Mais quelques mètres plus loin, il s'est rendu compte qu'il était suivi. Sans aucun avertissement, les individus se seraient alors jetés sur lui, le frappant violemment à coups de poing. L'un d'eux, armé d'un objet métallique, l'aurait poignardé au niveau de la poitrine. «Zot inn bat mwa akoz 15 roupi. Zot inn bat mwa pou mo perdi mo lavi» confie la victime, encore sous le choc.

Malgré ses blessures, l'homme a réussi à s'éloigner de ses agresseurs et à marcher, ensanglanté, jusqu'à un feu de signalisation à proximité. Des passants ont assisté à la scène, mais aucun n'est intervenu. Dans un dernier effort, il a contacté son fils, qui l'a conduit en urgence à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo.

Prise en charge par le personnel médical, la victime a reçu plusieurs points de suture, notamment au niveau de la clavicule, après avoir subi une profonde coupure. Ses agresseurs n'ont, cependant, pas réussi à lui voler ses effets personnels.

L'homme affirme être en mesure d'identifier ses agresseurs. La zone où s'est produite l'agression est couverte par des caméras de surveillance, ce qui pourrait aider les enquêteurs. Aucune arrestation n'a été effectuée à ce stade. Une enquête a été ouverte par la police.