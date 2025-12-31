Ile Maurice: Deux nouvelles arrestations

L'enquête sur le meurtre de Paul Claude Duval, 81 ans, se poursuit et connaît de nouveaux développements. Le mardi 30 décembre, deux autres individus ont été arrêtés par une équipe de la CID de Vacoas, opérant sous la supervision du DCI Nundoo, portant à cinq le nombre total de personnes interpellées dans cette affaire.

Les personnes arrêtées sont Jacques Desite Cotte, 60 ans, un habitant la cité La Caverne à Vacoas, ainsi qu'Alexandre Gopaul, 25 ans, de Très-Bon, Vacoas. Les deux hommes ont confirmé leur présence sur les lieux au moment de l'agression, lors de leurs interrogatoires mais tout en niant toute participation directe à l'attaque ayant coûté la vie à Paul Claude Duval.

Les deux suspects ont été placés en détention au centre de détention de Vacoas sur ordre du DSP Auhammud. Une plainte provisoire pour culpable omission in preventing a crime to wit murder a été déposée aujourd'hui.

Parallèlement, un autre suspect demeure activement recherché par les autorités. Selon les enquêteurs, ce dernier aurait quitté le pays pour l'étranger avant le décès de la victime et se trouverait actuellement hors du territoire mauricien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour rappel, Paul Claude Duval avait été violemment agressé le 13 décembre, à proximité de son domicile à la cité La Caverne, alors qu'il se rendait au poste de police pour signaler des nuisances sonores répétées. Gravement blessé, il avait été admis à l'hôpital Victoria, Candos, où il a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. L'autopsie a attribué son décès à une septicémie associée à des lésions crânio-cérébrales.