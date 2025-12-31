Afrique: CAN 2025 - Le pays et la Tanzanie se neutralisent (1-1), Nigeria domine

Sous une pluie battante à Rabat, la Tunisie et la Tanzanie se sont neutralisées (1-1) lors de la dernière journée du Groupe C de la CAN 2025. Les Aigles de Carthage, grâce à un penalty d'Ismaël Gharbi, ont ouvert le score avant l'égalisation rapide de Feisal Salum, permettant aux deux équipes de rejoindre le Nigeria - vainqueur 3-1 de l'Ouganda - en huitièmes de finale. Pour les Taifa Stars, c'est une qualification historique, la première de leur histoire en phase à élimination directe, en tant que meilleur troisième. La Tunisie affrontera le Mali, tandis que la Tanzanie défiera le pays hôte, le Maroc.

Dans un Stade Olympique détrempé par une pluie persistante, la Tunisie et la Tanzanie ont partagé les points (1-1) lors de la dernière journée du Groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce résultat permet aux deux sélections de rejoindre le Nigeria, déjà assuré de la première place, en huitièmes de finale.

Les Aigles de Carthage ont dominé la première période, récompensés par un penalty transformé par le jeune Ismaël Gharbi à la 43e minute, après une faute sur lui-même. Malgré une possession supérieure et quelques offensives bien construites, les Tunisiens ont buté sur un bloc tanzanien solide et organisé.

La réponse des Taifa Stars est venue rapidement après la pause : Feisal Salum a égalisé d'une frappe puissante à la 49e minute, exploitant une hésitation défensive. Dès lors, le match s'est équilibré, avec des duels intenses et une intensité physique accrue sous les averses.

Les changements opérés des deux côtés n'ont pas modifié l'équilibre, et les occasions franches sont restées rares. Parallèlement, le Nigeria a confirmé sa domination en battant l'Ouganda 3-1, malgré un turnover dans l'effectif. Les Super Eagles terminent en tête avec un parcours solide.

Ce nul propulse la Tunisie en deuxième position et offre à la Tanzanie une qualification historique en huitièmes, pour la première fois, en tant que l'un des meilleurs troisièmes. Avec 2 points et une différence de buts de -1 mais trois buts marqués, les Taifa Stars devancent notamment l'Angola et les Comores. En phase à élimination directe, la Tunisie affrontera le Mali, tandis que la Tanzanie défiera le pays hôte, le Maroc, pour des duels relevés.