Madagascar: Basket-ball - Ligue Analamanga Haingo Mampionona Ratovonjanahary, élu président

La Ligue régionale de basket-ball d'Analamanga a un nouveau bureau.

Haingo Mampionona Ratovonjanahary a été élu président lundi dernier lors du scrutin organisé au Building du Complexe scolaire d'Ampefiloha. Il a obtenu quatre voix sur cinq, contre une seule pour son adversaire Mamisoa Lalaina Rakotomavo, tandis que Faly Hervé Andrianarivelo s'est retiré à la dernière minute.

Le nouveau bureau est composé de Haingo Mampionona Ratovonjanahary (président), Tefy Andriambololona (vice-président), Brenda Ranarivelo (secrétaire général) et Lalatiana Rakotondrazanany (trésorière).

Un homme du milieu

Ancien secrétaire général de la ligue, Haingo Mampionona est aussi un ancien joueur, entraîneur et arbitre. Il connaît parfaitement le terrain. Son programme met l'accent sur l'augmentation du nombre de compétitions durant les quatre prochaines années et sur l'organisation de tournois internationaux.

« Nous allons ouvrir nos compétitions aux ligues des îles voisines et organiser des inter-ligues avec des équipes venues de Mayotte, La Réunion, Maurice et d'autres », a-t-il déclaré. Le nouveau président insiste sur la nécessité de renforcer la solidarité entre dirigeants et de valoriser les clubs et sections.

« On compte déjà 95 clubs dans la capitale. Mon souhait est de voir se développer les autres sections. Il ne doit pas y avoir de clivage entre les membres de la ligue et les sections. L'unité est la clé pour faire progresser le basket », souligne-t-il.