Maroc: ONEE - Mise sous tension de la ligne 400 kV Sidi Bennour-Laâwamer

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a procédé, dimanche dernier, à la mise sous tension de la ligne électrique très haute tension 400 kV double ternes reliant Sidi Bennour à Laâwamer.

D'une longueur de 98 km, cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans le cadre du programme des investissements opérés par l'ONEE pour le renforcement et la sécurisation du réseau national de transport d'électricité, visant à augmenter le transit de l'énergie électrique entre les différentes régions du Royaume et garantir une transmission électrique fiable et performante.

Selon un communiqué de l'ONEE, la réalisation de cet ouvrage a mobilisé d'importants moyens humains et techniques et a nécessité un investissement d'un montant de plus de 184 millions de dirhams.

Cette mise sous tension, précise la même source, constitue la poursuite du développement et de la modernisation du réseau national de transport d'électricité pour accompagner, dans les meilleures conditions, la transition énergétique du Royaume du Maroc.

Ce projet illustre l'engagement de l'ONEE en faveur d'un service public d'électricité moderne, durable et adapté aux besoins futurs, conclut le communiqué.