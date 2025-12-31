Maroc: ONEE - Mise sous tension de la ligne 400 kV Sidi Bennour-Laâwamer

31 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a procédé, dimanche dernier, à la mise sous tension de la ligne électrique très haute tension 400 kV double ternes reliant Sidi Bennour à Laâwamer.

D'une longueur de 98 km, cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans le cadre du programme des investissements opérés par l'ONEE pour le renforcement et la sécurisation du réseau national de transport d'électricité, visant à augmenter le transit de l'énergie électrique entre les différentes régions du Royaume et garantir une transmission électrique fiable et performante.

Selon un communiqué de l'ONEE, la réalisation de cet ouvrage a mobilisé d'importants moyens humains et techniques et a nécessité un investissement d'un montant de plus de 184 millions de dirhams.

Cette mise sous tension, précise la même source, constitue la poursuite du développement et de la modernisation du réseau national de transport d'électricité pour accompagner, dans les meilleures conditions, la transition énergétique du Royaume du Maroc.

Ce projet illustre l'engagement de l'ONEE en faveur d'un service public d'électricité moderne, durable et adapté aux besoins futurs, conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.