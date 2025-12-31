Maroc: Secteur manufacturier - Une croissance de 2,2% au T3-2025 portée par plusieurs branches industrielles

L'indice de la production du secteur manufacturier s'est accru de 2,2% au cours du troisième trimestre 2025, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Cette évolution s'explique essentiellement par l'effet de base par rapport à la hausse exceptionnelle enregistrée au troisième trimestre 2024 (+9,2%). En effet, comparé au même trimestre de 2023, cet indice s'est raffermi de 11,6%, souligne la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de décembre 2025.

Cette progression entre T3-2024 et T3-2025 est notamment tirée par le renforcement des indices de production des « industries alimentaires » (+11,3%), de la « fabrication d'autres produits minéraux non métalliques » (+12,2%), de l'«industrie chimique » (+4,3%), de l'« industrie automobile » (+7,4%), de la « fabrication de produits en caoutchouc et en plastique » (+16,2%) et de la « fabrication d'autres matériels de transport » (+19,9%), poursuit-elle.

Au terme des neuf premiers mois de 2025, l'indice de production du secteur manufacturier s'est accru, en moyenne, de 4,1% après une augmentation de 5,7% un an plus tôt.

Au premier mois du quatrième trimestre 2025, d'après les derniers résultats de l'enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib, le taux d'utilisation des capacités de production (TUC) du secteur manufacturier a atteint un niveau record de 80%, enregistrant un raffermissement de 1,4 point.

Cette performance revient au renforcement du TUC de l'industrie « agroalimentaire » (+4 points), des industries de « textile et cuir » (+3 points) et de la « chimie et parachimie » (+1point).

Avec cette évolution, le TUC aurait augmenté de 0,9 point, atteignant 78,6% au terme des dix premiers mois de 2025.

S'agissant des échanges extérieurs du secteur manufacturier, la valeur des exportations des dérivés de phosphates s'est inscrite en hausse de 15% à fin octobre 2025, avoisinant les 72,4 milliards de dirhams. De leur côté, les expéditions de l'aéronautique se sont consolidées, en valeur, de 8,3%, celles de la métallurgie et travail des métaux de 21,2% et celles de l'industrie plastique et du caoutchouc de 48%.