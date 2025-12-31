Afrique: Groupe B - L'Afrique du Sud rejoint l'Egypte au tour des huitièmes

L'Afrique du Sud s'est imposée face au Zimbabwe sur le score de (3-2), lundi au Grand Stade de Marrakech, lors de la 3e et dernière journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, validant ainsi son billet pour les huitièmes de finale.

Les Bafana Bafana ont ouvert le score dès la 7e minute par Tshepang Moremi, avant que le Zimbabwe n'égalise grâce à Tawanda Maswanhise à la 19e minute.

Au retour des vestiaires, Lyle Foster a redonné l'avantage à l'Afrique du Sud à la 49e minute. Les Warriors sont revenus à hauteur à la 73e minute sur un but contre son camp d'Audrey Modiba.

Oswin Appollis a finalement offert la victoire aux Sud-Africains en transformant un penalty à la 82e minute.

Dans l'autre rencontre du groupe B, l'Angola et l'Égypte se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0), permettant aux Pharaons de terminer en tête du groupe avec 7 points.

Grâce à ce succès, l'Afrique du Sud termine à la 2e place avec 6 points et se qualifie pour les huitièmes de finale, tandis que le Zimbabwe (1 point) quitte la compétition.

Programme du mercredi

3ème journée

Groupe E

17h00 : Guinée Equatoriale-Algérie

17h00 : Soudan-Burkina Faso

Groupe F

20h00 : Gabon-Côte d'Ivoire

20h00 : Mozambique-Cameroun