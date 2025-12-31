Madagascar: Réveillon 2025

Va pour un duo de charme : Un duo assez plaisant pour le réveillon avec Stéphanie et Marion, ce soir à partir de 21h au Sky Blue Mandroseza. Intitulé de la soirée « Réveillon classe », le buffet à volonté est proposé par un chef arrivé spécialement de France, le pays de la haute gastronomie. De la musique mais aussi des saveurs avec le chef Adan. En guest, Tsanta va aussi chauffer la scène.

Melky dans l'arène :

Melky, la star de la téléréalité devenue une diva de la variété malgache, et Lalah Trio vont être à l'affiche de la soirée de la Saint-Sylvestre à l'espace Lambert Ilafy à 21h. La formule habituelle : buffet gastronomique, animation et piste de danse pour accueillir dans la liesse et en famille le Nouvel An 2026.

Njakatiana et réveillon prestige

Le lieu et l'artiste méritent l'en-tête « Réveillon prestige » : à l'hôtel 5 étoiles à Ivato avec Njakatiana, les choses sérieuses démarrent à 21h cette nuit. Place à un ténor de ce type d'animation, étonnement il n'a pas sorti une chanson dans le contexte de ces festivités cette année. Au programme : buffet royal servi à table, le bar sera bien fourni.

Le meilleur spot de la capitale : Les portes ouvriront dès 19h à l'espace Vohimasina Ambohibao Ambohijanahary aujourd'hui pour le réveillon en cabaret avec les ténors du rock old school : Iraimbilanja, Kiaka et Green. A première vue, ce sera l'un des meilleurs spots de la capitale pour dire au revoir à l'année 2025 dans la capitale.

Soirée générationnelle : Deux générations vont partager la scène au Tana Palm à Ankadimbahoaka ce soir à partir de 18h, une heure propice pour commencer les festivités de la Saint-Sylvestre. Pas trop tôt ni trop tard, de quoi bien se préparer pour le décompte final. Rija Ramanantoanina, Johane et Fsc Mozika vont se relayer au micro.

Nostalgie des textes burlesques : Les nostalgiques vont être servis avec Tempo Gaigy au New Para Ivato ce jour à 20h. Les chansons potaches et sans fond des années 2000 retrouvent de belles couleurs. De l'amusement garanti pour finir cette année dans l'amusement et dans une ambiance décomplexée. Les grillades et les boissons révolutionnaires vont être à l'honneur.

Réouverture de Bônara Be : Chez Bônara Be aux 67 ha, la fête est double, puisque le réveillon de ce soir sera l'occasion d'annoncer sa réouverture. Deux chanteurs vont honorer cet évènement, Sa-Yah et Tsiliva. Le duo ravira les amateurs de variété qui décoiffe. Selon l'organisation, il va y avoir un ou une artiste surprise. Ambiance de folie et jolies donzelles sur facture à profusion.