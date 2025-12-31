Ile Maurice: Où lever les yeux pour les plus beaux feux d'artifice ?

J-1 avant que ne s'efface 2025. Le réveillon du Nouvel an 2026 est à nos portes. Le grand nettoyage est terminé, les invitations envoyées, le barbecue installé, les amuse-bouches prêts à titiller les papilles, le champagne au frais et la playlist prête à tourner. Il ne reste plus qu'à se procurer pétards et feux d'artifice. Mais au-delà de la frénésie pyrotechnique, une question revient chaque année : où admirer les plus beaux feux d'artifice de Maurice pour clore l'année en beauté ?

Le 31 décembre, le ciel s'embrase dans toutes les directions. Des plages aux sommets, des villages côtiers aux hauteurs urbaines, l'île entière vit au rythme des explosions de lumière. Observer les feux d'artifice devient alors une expérience collective, mêlant émerveillement, traditions et partage.

Depuis les sommets

Depuis sept ans, Jamal Tawsiq, président-fondateur de Taws Xploration, célèbre le passage à la nouvelle année depuis le sommet d'une montagne. Pour lui, admirer les feux d'artifice depuis les hauteurs offre une perspective unique sur l'île.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«C'est vraiment une célébration unique et sans stress, avec des paysages à couper le souffle. Je le fais non seulement pour moi, mais aussi pour le partager en direct avec d'autres personnes qui ne peuvent pas vivre ce moment à mes côtés», explique-t-il. Il confie avoir déjà campé sur place afin de vivre à la fois le coucher et le lever du soleil, une expérience qu'il décrit comme inoubliable.

Parmi les lieux privilégiés figurent la Montagne des Signaux et Corps de Garde. La randonnée vers la Montagne des Signaux est accessible à un large public, y compris aux familles avec enfants, grâce à un parcours balisé et asphalté.

Cette année encore, l'événement est prévu sur Quoin Bluff, comme l'an dernier. Toutefois, la météo pourrait jouer les troublefêtes. Torche, bouteille d'eau et encas sont recommandés, certains n'hésitant pas à emporter une bouteille de champagne à sabrer à minuit. Dans l'ouest de l'île, les flancs de La Tourelle offrent une vue panoramique à 180 degrés, du Morne à Flic-en-Flac. Depuis ces hauteurs, il est possible d'apercevoir une dizaine de feux d'artifice tirés simultanément, d'ouest en est, créant un ballet lumineux au-dessus de l'océan.

Plus au centre de l'île, le cratère du Trou-aux-Cerfs constitue une option plus discrète. Bien que la vue y soit principalement limitée aux feux d'artifice privés, l'endroit conserve un charme particulier pour ceux qui recherchent une ambiance plus calme, loin de l'effervescence côtière.

Grand-Baie : le coeur vibrant des festivités

La fin d'année rime inévitablement avec animation à Grand-Baie. Cette station balnéaire du nord attire chaque année une foule impressionnante de Mauriciens et de visiteurs étrangers. Les feux d'artifice, souvent tirés depuis des bateaux, sont visibles depuis les plages et offrent un spectacle saisissant.

Certains choisissent de louer un catamaran privé afin d'admirer les explosions lumineuses au plus près du lagon. À terre, bars, restaurants et boîtes de nuit affichent complet, confirmant la réputation de Grand-Baie comme l'un des hauts lieux des festivités de fin d'année à Maurice. Les établissements en front de mer proposent des terrasses offrant une vue dégagée sur le lagon, créant une atmosphère électrique et conviviale à l'approche de minuit.La Citadelle : un balcon sur Port-Louis

Perchée au-dessus de la capitale, Fort Adélaïde (La Citadelle) demeure l'un des meilleurs points d'observation pour la Saint-Sylvestre. Depuis ce promontoire historique, la vue embrase Port-Louis et ses environs, permettant d'observer simultanément plusieurs feux d'artifice illuminant la ville et ses quartiers périphériques.

Le Morne : un réveillon au patrimoine mondial

La péninsule du MorneBrabant représente une option prestigieuse pour célébrer l'arrivée de 2026. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette montagne emblématique domine le sud-ouest de l'île et offre un cadre naturel spectaculaire.

Les hôtels de luxe de la région proposent des soirées de gala mêlant gastronomie, musique et feux d'artifice, dans un environnement préservé. Réputé mondialement pour ses spots de kitesurf, Le Morne séduit également les amateurs de sports nautiques, tandis que ses plages immaculées constituent des lieux idéaux pour profiter des dernières heures de l'année face à l'océan.

Tamarin : élégance et douceur de vivre

Sur la côte ouest, Tamarin incarne le raffinement et la sérénité. Longtemps prisée pour son cadre naturel, la région s'est développée autour de projets résidentiels et hôteliers haut de gamme, attirant une clientèle en quête d'élégance et de tranquillité.

Les couchers de soleil spectaculaires sur l'océan Indien offrent un prélude naturel aux festivités nocturnes. À la tombée de la nuit, les feux d'artifice visibles à l'horizon viennent sublimer cette atmosphère feutrée, idéale pour accueillir la nouvelle année dans une ambiance plus intimiste.