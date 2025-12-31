Ile Maurice: Il est séquestré et violemment agressé

Une soirée qui devait être banale a tourné au cauchemar pour un trentenaire, vendredi dernier, à Goodlands. Les faits se sont produits non loin d'une enseigne de restauration rapide, où la victime s'était rendue en début de soirée.

Selon les informations recueillies, l'homme aurait été approché par une connaissance qui lui aurait demandé de récupérer une somme d'argent. Après avoir remis l'argent, les deux hommes se seraient dirigés à pied vers le centre de Goodlands. Rien ne laissait alors présager la suite des événements.

Lorsqu'ils sont arrivés près d'un autobus stationné dans les environs, la situation a soudainement dégénéré. La victime aurait été poussée de force à l'intérieur du véhicule, où se trouvait un autre individu. La porte aurait aussitôt été verrouillée, laissant l'homme piégé à l'intérieur.

À l'abri des regards, il aurait été violemment agressé. Coups de poing, coups de pied, menaces... ses agresseurs lui auraient ensuite réclamé une somme d'argent. Devant son refus, les violences se seraient intensifiées. L'un des individus aurait même utilisé un câble électrique pour le frapper, avant de reprendre la route en direction de Trois-Bras.

Une fois sur place, les agresseurs auraient confisqué le téléphone de la victime afin de contacter ses proches. Sa mère aurait été sollicitée dans un premier temps, mais aurait refusé de payer. Un autre proche, contacté par la suite, aurait finalement accepté de transférer une somme d'argent sur un compte bancaire indiqué.

Ce n'est qu'après la transaction que la victime aurait été relâchée. Blessé et choqué, il s'est rendu dans une clinique pour recevoir des soins. Un examen médical a révélé une fracture à la main gauche.

L'affaire a été signalée à la police, qui a ouvert une enquête pour séquestration, agression et extorsion. Les autorités poursuivent actuellement leurs investigations afin de faire la lumière sur cette affaire et retrouver les responsables.