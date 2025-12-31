Ile Maurice: Une septuagénaire retrouvée morte à son domicile

Le corps sans vie d'une femme de 78 ans a été découvert mardi 30 décembre au soir à son domicile, à School Lane, Quinze Cartons, à Vacoas, a indiqué la police.

Alertée vers 20 h 47, une équipe policière s'est rendue sur place où elle a rencontré un proche parent de la victime et son épouse. Les policiers ont constaté la présence du corps de Sreematee Bunghoo, née Babajee, pensionnée, allongée sur le dos sur le sol de sa chambre à coucher. Dans une autre pièce de la maison, une armoire avait été forcée et des vêtements étaient éparpillés au sol.

Sur instruction du Chief Police Medical Officer, le corps a été transféré à la morgue du PMOC en vue d'une autopsie. Celle-ci a conclu à un décès causé par des lésions cranio-cérébrales. La police a ouvert une enquête pour meurtre.

Selon les premiers éléments recueillis, la victime vivait seule à cette adresse. Les enquêteurs rappellent qu'en octobre 2024, la septuagénaire avait porté plainte pour vol à son domicile auprès de la police de Vacoas. Elle avait alors déclaré le vol de trois bracelets en or, d'une paire de boucles d'oreilles en or, d'une chaîne en or de type mangalsutra, ainsi que la somme de Rs 20 000, pour une valeur totale estimée à Rs 200 000.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de la mort.