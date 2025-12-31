Sénégal: Le montant des transferts de l'État aux collectivités territoriales en 2026 fixé à 84 658 826 520 francs CFA

Kaolack — Le montant des transferts de l'État aux collectivités territoriales en 2026 s'élève à 84 658 826 520 francs CFA, avec un hausse de 5 milliards sur la sommes dont elles ont bénéficié en 2025, a indiqué, mardi, à Kaolack (centre), le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.

"Pour l'exercice 2026, l'enveloppe globale des transferts de l'État aux collectivités territoriales s'élève à 84 658 826 520 francs CFA, contre 79 658 826 520 francs en 2025, avec une augmentation de 5 milliards, soit 6 % en valeur relative", a-t-il précisé.

M. Fofana intervenait à une réunion de deux jours - qui se tenait depuis lundi - consacrée à la prochaine réforme des collectivités territoriales, l'acte 4 de la décentralisation. D'après lui, le montant des transferts destinés aux communes et aux conseils départementaux en 2026 est composé du Fonds de dotation de la décentralisation (FDD), qui est de 38 431 893 371 francs, et du Fonds d'équipement des collectivités territoriales (FECT), qui s'élève à 46 226 933 149 francs.

Le FDD de 2026 a augmenté de 1,5 milliard de francs (5,2 %) sur celui de 2025. Le montant prévu pour le FECT en 2026 connaît une hausse de 3,5 milliards (7,57 %) sur celui de cette année.

Pour l'exercice budgétaire 2026, au moins 70 % du FDD, soit 26,9 milliards, seront consacrés à la compensation des charges liées aux compétences transférées. Et 25 %, l'équivalent de 9,6 milliards, seront alloués au fonctionnement, puis 5 %, soit 1,92 milliard, à l'appui aux services déconcentrés de l'État, a détaillé Balla Moussa Fofana.

La dotation dite de compensation est destinée aux départements et aux communes, soit 35 % pour les conseils départementaux et 65 % pour les municipalités. À ces ressources nationales s'ajoutent celles fournies par des partenaires techniques et financiers de l'État, lesquelles serviront à la mise en oeuvre du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, selon M. Fofana.

"L'argent ne doit plus être une fin en soi, mais un outil de transformation sociale", a-t-il poursuivi, promettant de veiller à "la réduction des disparités entre les régions" et à la promotion d'une gouvernance locale exemplaire". "L'espoir de nos territoires repose sur notre capacité à transformer ces milliards en écoles, en centres de santé, en emplois locaux..." a-t-il dit.