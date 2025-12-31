Sénégal: Sédhiou - Le maire de Djirédji Mamadou Lamine Diawara est décédé

Maire de la commune de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara est mort ce 31 décembre chez lui à Thiès à la suite d'un malaise. Il avait juste 60 ans. Acteur de développement, Mamadou Lamine Diawara, avant de devenir maire, il a passé toute sa carrière professionnelle au service des populations rurales.

Il avait mis en place l'organisation performance Afrique avec un de ses oncles. Pendant une dizaine d'années, feu Mamadou Lamine Diawara a parcouru les localités rurales (Djirédji et Simbandi Balante) dotant les organisations de femmes en machine moulin, les communautés dans le domaine agricole en tracteur, bâtissant des postes de santé, des salles de classe.

C'est d'ailleurs grâce à cet engagement, rappelle une source, que les populations de la commune de Djirédji l'ont sollicitées pour qu'il soit candidat pour la commune. Il est élu maire pour la première fois en 2009 sous la bannière de l'APR. Son magistère est marqué par d'importantes réalisations. D'après les témoignages, Mamadou Lamine Diawara a contribué a transformé le visage de la commune de Djirédji.

« Le collège et le lycée sont sortis de terre du fait de l'effort de Diawara », a avoué un habitant de cette commune. Grâce à lui, trois postes de santé ont été érigés dans les villages de Boumouda, Djirédji et Singhére Boudié. Il a aussi offert des maternités, des salles de classes, des murs de clôture entre autres dans la commune.

Mamadou Lamine Diawara était aussi deux fois de suite membre du conseil économique sociale et environnemental. Il est aussi connu pour son engagement dans la promotion des cultures dans sa commune. Sa disparition est un coup dur pour la commune. Mamadou Lamine Diawara est mort alors qu'il rêvait de voir la reprise des travaux de la deuxième partie de la boucle du Boudié.