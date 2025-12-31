Afrique: CAN 2025 - Le sélectionneur du Bénin admet la difficulté du match contre le Sénégal

Tanger — Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a reconnu mardi à Tanger avoir disputé le match "le plus difficile" de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 face au Sénégal, une équipe qu'il a jugée supérieure à la sienne.

"Nous devons tirer des leçons et essayer de présenter une meilleure équipe en huitièmes de finale contre l'Égypte. Aujourd'hui, c'était le match le plus difficile. Contre la RD Congo, c'était un bon match malgré la défaite. Pour notre deuxième sortie, nous avons gagné. Face au Sénégal, c'était plus compliqué. Le scénario était défavorable et nous avons encaissé des buts", a-t-il déclaré.

Le technicien franco-allemand s'exprimait en conférence de presse après la défaite des Guépards face aux Lions (0-3), lors de la troisième journée de la CAN 2025, disputée au Maroc. Revenant sur la prestation de son équipe, Gernot Rohr a estimé que ses joueurs ont montré "de bonnes choses par moments".

"Nous avons subi en deuxième période. Le deuxième but nous a fait mal, car nous pensions qu'en marquant contre une équipe réduite à dix, nous allions revenir dans le match. Mais nous avons finalement encaissé trois buts, dont deux sur coups de pied arrêtés", a-t-il expliqué.

Selon lui, le score "ne reflète pas totalement la physionomie du match". "Le Sénégal ne nous a pas fait peur, il a simplement été supérieur. Nous n'avons pas été mauvais, mais nous avons flanché sur les coups de pied arrêtés.

Et lorsque vous courez après le score contre une équipe comme le Sénégal, vous vous exposez", a-t-il ajouté Gernot Rohr, un habitué de la compétition, le Bénin étant la cinquième équipe africaine qu'il dirige.

Les Béninois ont terminé troisièmes du groupe D et affronteront l'Égypte, premier de son groupe avec sept points, lundi à Agadir à 16 heures GMT. "Nous voulions éviter les suspensions. Nous avons sorti des joueurs importants, car nous pensions déjà aux huitièmes de finale qui se profilent", a dit le sélectionneur du Bénin.