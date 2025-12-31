Ile Maurice: Ryan Curatolo, une première expérience réussie au Champ-de-Mars

Pour la première fois de sa carrière, Ryan Curatolo a posé ses bottes de jockey sur la piste mythique du Champ-de-Mars. Une expérience marquante pour le Français, dont la passion pour les chevaux et les courses hippiques remonte à l'enfance.

C'est aux côtés de son père, qui l'emmenait régulièrement aux courses hippiques, que Ryan a découvert très tôt cet univers. À l'âge de dix ans, son rêve était déjà clair : devenir jockey professionnel. Déterminé et discipliné, il entame sa formation à l'âge de 14 ans à l'Association de Formation et d'Action Sociale des Ecuries de Courses de Chantilly, véritable pépinière de talents du galop français. Ryan Curatolo y acquiert les bases techniques et tactiques du métier, affine son style et construit un parcours international, multipliant les expériences à l'étranger, notamment au Japon où il évoluait sous licence de short-term jockey. C'est d'ailleurs à la fin de cet engagement que l'opportunité mauricienne s'est présentée.

Approché par l'entraîneur Selvom Mootien pour venir monter durant la saison, Ryan Curatolo n'a pas hésité longtemps. Son emploi du temps le lui permettait et l'idée de découvrir un nouvel hippodrome, chargé d'histoire, l'a immédiatement séduit. À son arrivée, ses premières impressions du Champ-de-Mars ont été positives même s'il a rapidement compris la nécessité d'une adaptation. Le tracé particulier de la piste l'a amené à l'étudier en détail, conscient qu'il s'agissait d'un profil différent de ceux qu'il avait connus auparavant. Il décrit la piste du Champ-de-Mars comme rapide et très tactique, avec une ligne droite relativement courte.

Compétiteur dans l'âme, Ryan Curatolo insiste cependant sur l'essentiel de son métier : monter pour gagner, certes, mais toujours dans le respect strict des codes de course, afin d'assurer la sécurité des chevaux comme des jockeys. Un principe qui reflète son professionnalisme et son respect du sport hippique.

Tribunes passionnées

L'un des aspects qui l'a le plus marqué à Maurice reste l'engouement du public. L'ambiance unique du Champ-de-Mars, portée par des tribunes passionnées, fait selon lui tout le charme des courses mauriciennes. Le sport hippique représente une partie intégrante de la culture mauricienne, un atout majeur pour l'hippisme local.

Dans un contexte mondial où les courses font face à de nombreux défis, la présence et l'implication du public demeurent essentielles. La promotion de ce sport est, selon lui, essentielle pour susciter l'engagement de la nouvelle génération.

Reconnaissant, le jockey français remercie l'ensemble des professionnels mauriciens qui lui ont accordé leur confiance. Une expérience qu'il qualifie de «très belle» et qu'il n'exclut pas de prolonger. Des propositions pour la saison prochaine lui sont d'ailleurs déjà parvenues, ouvrant la porte à de nouvelles aventures sous le ciel mauricien.

Ryan Curatolo a conclu son passage en apothéose avec une monte exceptionnelle sur Royal Wulff, pensionnaire de l'écurie Vincent Allet lors de la 16e journée. Sur 1 365 m, le duo a pulvérisé le record de la distance en 1.20.17s, effaçant l'ancienne marque de 1.20.66s détenue par Captain's Key. Une sortie par la grande porte, à l'image d'un jockey dont le passage à Maurice n'est sans doute qu'un début.