Afrique: Le Sénégal - Bénin - Krépin Diatta et Pape Gueye sur un fil

Déjà assurés de disputer les huitièmes de finale, les Lions du Sénégal défient le Bénin ce mardi soir (19h00) avec un seul objectif : sécuriser la première place du groupe. Mais derrière cet enjeu comptable, une menace plane : le risque de suspension pour Krépin Diatta et Pape Gueye.

C'est le cauchemar de tout entraîneur. Krépin Diatta traîne un avertissement depuis le match d'ouverture face au Botswana. Pape Gueye, de son côté, a été sanctionné lors de la bataille contre la RD Congo. Le règlement est impitoyable. Un deuxième carton jaune ce soir, et les deux joueurs suivront le huitième de finale depuis les tribunes. Se passer de ces deux pions essentiels du dispositif des Lions pourrait affaiblir l'équipe face aux Guépards du Bénin. Mais les aligner, c'est prendre le risque de perdre ses soldats pour le premier grand rendez-vous des matchs couperets.

Ce match semble simple sur le papier, mais il est en réalité crucial. Finir en tête du Groupe D permettrait d'affronter un adversaire a priori plus abordable en huitièmes. À l'inverse, glisser à la deuxième place offrirait un cadeau empoisonné aux Lions : un duel prématuré et explosif contre les Fennecs d'Algérie.

Pape Thiaw doit donc trancher. Jouer la sécurité avec ses cadres pour s'assurer la victoire, ou faire confiance à sa profondeur de banc pour éviter une catastrophe disciplinaire.

Un banc de luxe pour parer à tout

Heureusement, si le coach décide de ne pas jouer avec le feu, il dispose de solides garanties. Au poste de latéral, le jeune Antoine Mendy brûle d'envie de prouver sa valeur. Il y'a aussi la possibilité de jouer à 3 avec Abdoulaye Seck.

Au milieu de terrain, c'est l'abondance. Pour suppléer Pape Gueye, le Sénégal peut compter sur une véritable armada. Entre l'expérience de Pathé Ciss, la vista de Pape Matar Sarr ou l'énergie débordante de Lamine Camara et Habib Diarra, le réservoir est immense. Faire tourner l'effectif pourrait même devenir un atout, en offrant du temps de jeu à des joueurs affamés et prêts à bousculer la hiérarchie.

La Zambie a déjà fait le travail

Une chose est sûre, la peur de l'élimination n'existe plus. Grâce au coup de pouce du Maroc, vainqueur de la Zambie (3-0) hier, le Sénégal et le Bénin sont déjà mathématiquement qualifiés.

Cette qualification précoce offre un matelas de confort à Pape Thiaw, mais elle ne règle pas son problème de discipline. À Tanger, si Krépin et Pape Gueye jouent, les regards seront alors braqués sur l'arbitre dès qu'ils s'approcheront d'un duel. Donc il faudra jouer avec le cœur, mais garder la tête froide.