Sénégal: Louga - Une association paysanne tente de donner de la plus-value au niébé

Louga — Un forum régional de valorisation et de promotion de la filière niébé s'est tenue mardi à Kelle Guèye, dans la région de Louga (nord), a appris l'APS, le même jour, de l'un des organisateurs, Ibrahima Diop.

La Fédération des associations paysannes de Louga (FAPAL) et le Groupe de recherche et d'échanges technologiques, une organisation non gouvernementale présente au Sénégal depuis plusieurs décennies, sont à l'origine de cette initiative.

Le forum fait partie des activités d'un projet de promotion de "produits alimentaires locaux sains et nutritifs pour tous", selon Ibrahima Diop, l'un des dirigeants de la FAPAL. "Le niébé, pilier de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, levier économique des territoires de la région de Louga" était le thème du forum.

M. Diop est d'avis qu'il est important que les acteurs de la filière niébé de la région de Louga puissent agir de manière concertée, afin de la valoriser". Le niébé, une plante très nourrissante, a longtemps été identifiée comme une filière agricole de premier plan dans la région de Louga, où elle est cultivée par de nombreux agriculteurs, a-t-il rappelé.

La FAPAL cherche à développer la filière depuis plusieurs années, a dit M. Diop, rappelant qu'une "plateforme d'innovation" dédiée au niébé a été créée dans cette région en 2015. "Malheureusement, la dispersion des acteurs et le manque de coordination entre les maillons de la chaîne ont freiné l'évolution de la filière", a-t-il signalé.

Le forum portait aussi sur "la structuration de la production et de la commercialisation du niébé", sa dimension alimentaire et nutritionnelle, et le financement des acteurs de la filière, selon Ibrahima Diop. Par sa "forte valeur ajoutée, sur les plans alimentaire et nutritionnel", le niébé peut contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays, a-t-il dit.