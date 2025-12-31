Afrique: CAN 2025 - Groupe C - Le Nigeria impérial, la Tunisie assure, la Tanzanie se qualifie in extremis

30 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Les dés sont désormais jetés dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025. À l'issue de la troisième et dernière journée disputée mardi, le Nigeria termine en tête de la poule avec un parcours sans faute, devant la Tunisie. La Tanzanie, quant à elle, décroche in extremis son billet pour les huitièmes de finale, au terme d'un scénario favorable.

Opposés à l'Ouganda lors de leur ultime sortie, les Super Eagles ont confirmé leur statut de favoris en s'imposant avec autorité (3-1). Une victoire qui permet au Nigeria de conclure la phase de groupes avec 9 points sur 9 et une différence de buts positive (+4), affirmant ainsi ses ambitions dans cette CAN organisée au Maroc.

Dans l'autre rencontre décisive, la Tunisie et la Tanzanie se sont neutralisées (1-1). Un nul suffisant pour les Aigles de Carthage, qui terminent deuxièmes du groupe avec 4 points (+1) et valident leur qualification pour le tour suivant. Mais ce résultat profite également à la Tanzanie, qui, malgré seulement deux points au compteur (-1), se qualifie pour les huitièmes de finale grâce à une meilleure attaque que l'Angola, troisième du groupe B avec le même nombre de points.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Ouganda, dernier de la poule avec un point et une différence de buts largement défavorable (-4), quitte la compétition au terme d'un parcours difficile.

Des affiches alléchantes en huitièmes

Au prochain tour, la Tunisie croisera le fer avec le Mali, la Tanzanie aura fort à faire face au Maroc, pays hôte de la compétition, tandis que le Nigeria affrontera le troisième du groupe F, avec l'objectif clair de poursuivre sa marche triomphale.

Classement final du groupe C

Nigeria - 9 points (+4) Qualifié

Tunisie - 4 points (+1) Qualifiée

Tanzanie - 2 points (-1) Qualifiée

Ouganda - 1 point (-4) Éliminé

Résultats du groupe C

Nigeria - Tanzanie : 2-1

Tunisie - Ouganda : 3-1

Ouganda - Tanzanie : 1-1

Nigeria - Tunisie : 3-2

Ouganda - Nigeria : 1-3

Tanzanie - Tunisie : 1-1

Pour rappel, la Coupe d'Afrique des nations 2025 se déroule du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.