Cote d'Ivoire: Justice - Six nouveaux commissaires de justice prêtent serment devant la Cour d'appel du Plateau

La Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire (Cncj-CI) a procédé, le mardi 30 décembre 2025, à la cérémonie de prestation de serment de six nouveaux commissaires de justice, au cours d'une audience solennelle tenue dans la salle d'audience de la Cour d'appel du Plateau.

Nommés par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, après dix années de service et conformément aux critères fixés par la loi, les nouveaux promus ont officiellement intégré le corps des commissaires de justice devant les autorités judiciaires et leurs pairs. La cérémonie était présidée par le président de la chambre à la Cour d'appel d'Abidjan, Arsène Joseph Gnamien.

Les nouveaux commissaires de justice sont notamment Me Kossonou Kra Ali, Me Oumar Khonté, Me Bouaké Karamoko, Me Zanli Bi Toa Charles, Me Aman Kouadio Georges et Me Mamadou Soumahoro. Conformément à l'article 13 du statut des commissaires de justice, ils ont juré de « se conformer aux lois et règlements avec honneur, exactitude et probité, et d'observer en tout temps les devoirs qui leur sont imposés ».

À l'issue de la prestation de serment, les six nouveaux membres ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, certains au palais de justice de Bingerville, d'autres au palais de justice d'Abobo. Cette étape obligatoire marque leur entrée officielle dans la profession et leur permet désormais d'exercer pleinement leurs attributions.

S'adressant aux nouveaux assermentés, le président de la chambre à la Cour d'appel d'Abidjan a insisté sur l'importance de la mission qui leur est confiée. « Vous êtes désormais les garants de la justice et de l'État de droit. Vous devez incarner les valeurs de probité, d'éthique et de respect de la déontologie. Exercez votre ministère avec courage, conviction et sens du devoir », a déclaré Arsène Joseph Gnamien.

Selon la réglementation en vigueur, les commissaires de justice ont pour missions principales l'exécution des décisions de justice, la signification des actes de procédure, le recouvrement des créances, l'établissement des constats, ainsi que l'information des parties sur leurs droits et les frais applicables. Ils sont également tenus au strict respect du secret professionnel.

La prestation de serment constitue une phase déterminante dans le processus d'intégration au sein du corps des commissaires de justice, né de la fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, dans le cadre de la réforme adoptée en 2018.

Au nom des nouveaux assermentés, Me Kossonou Kra Ali a fait part de son émotion et du sens des responsabilités qui accompagnent cette nouvelle étape de leur carrière. « C'est une immense joie. Mais cette joie est mêlée à une certaine crainte, car à partir d'aujourd'hui, nous devenons pleinement responsables. Cela nous oblige à être encore plus vigilants et rigoureux dans l'exercice de nos fonctions », a-t-il déclaré.