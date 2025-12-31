Cote d'Ivoire: Arbre de Noël à Diégonefla - Le couple Amani offre un Noël magnifique au temple Jésuskro

Des milliers d'enfants se sont rassemblés dans l'enceinte du temple JésusKro de Diégonefla, le dimanche 21 décembre 2025, à l'invitation du couple Amani, organisateur d'un arbre de Noël en leur honneur.

Selon la note d'information, l'événement a débuté par un moment spirituel intense, marqué par un culte d'adoration et de louange, instaurant une atmosphère de recueillement et de gratitude. Il s'est poursuivi par la distribution de cadeaux, un temps fort qui a illuminé les visages des tout-petits, créant de la joie, des rires...

Un message d'exhortation spirituelle

Au cœur de cette célébration, le pasteur apôtre Laure Amani, avant la remise des présents, a adressé une exhortation solennelle aux enfants. Elle les a invités à honorer, respecter leurs parents et également leur obéir, insistant sur l'importance de la soumission et de la gratitude à leur égard.

Elle a mis en garde les jeunes bénéficiaires en ces termes : « Les beaux cadeaux que vous avez reçus aujourd'hui sont une bénédiction. Mais souvenez-vous que si vous désobéissez à vos parents et leur manquez de respect, ces mêmes cadeaux peuvent se transformer en malédiction dans vos vies. L'obéissance est la clé qui préserve la valeur de toute bénédiction. » Ce message, empreint de sagesse, a apporté une dimension éducative et spirituelle profonde à la générosité de la journée.

La célébration s'est achevée dans la convivialité et le partage autour d'un agapé, symbole de l'esprit de fraternité et de solidarité qui a animé l'ensemble de la journée. Par cette initiative, le couple Amani a offert bien plus que des présents : un message d'espoir, d'amour, de charité, de communion et de véritable esprit de Noël aux futures générations de Diégonefla. Un succès qui restera gravé dans les mémoires bien au-delà des fêtes.