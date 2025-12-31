Madagascar: Bemasoandro Itaosy - Un voleur à la tire échappe de peu à la vindicte populaire

Un présumé voleur à la tire a échappé de justesse à la vindicte populaire grâce à l'intervention rapide des éléments de la gendarmerie, lundi 29 décembre 2025, aux environs de 20 heures, dans la commune de Bemasoandro Itaosy.

Les faits se sont produits au cours d'une patrouille effectuée par les gendarmes en service au poste fixe de Bemasoandro. Arrivés au niveau du fokontany d'Ambohidahy, les forces de l'ordre ont surpris un individu en train de s'en prendre à une femme. Selon les premiers éléments recueillis, l'homme était armé d'un long couteau et muni d'un pistolet en plastique, utilisé pour intimider sa victime.

Il aurait arraché le téléphone portable que celle-ci tenait à la main. Face à la résistance de la victime, le suspect l'aurait blessée à la main avec l'arme blanche. Apercevant les gendarmes, l'individu a aussitôt pris la fuite. Une course-poursuite s'est alors engagée, impliquant à la fois les forces de l'ordre et des habitants du quartier. Il a finalement été rattrapé au lieu-dit Dalle Andranonahoatra.

Sur place, le suspect a été roué de coups par des membres de la foule, avant que les gendarmes n'interviennent rapidement pour maîtriser la situation, mettre fin aux violences et soustraire l'individu à une tentative de lynchage. L'enquête préliminaire a révélé que le mis en cause, âgé de 24 ans, domicilié à Amberivatry, fokontany de la commune de Bemasoandro, est marié et père d'un enfant. Il a été interpellé, puis pris en charge médicalement en raison des coups reçus, avant d'être placé en garde à vue au poste fixe de Bemasoandro. Quant à la victime, elle aurait quitté les lieux avant la fin de l'intervention.

Les autorités invitent toute personne la connaissant à l'encourager à déposer plainte auprès de la brigade compétente afin de permettre la poursuite de la procédure judiciaire. Dans le cadre des mesures préventives, le numéro de téléphone de la gendarmerie de Bemasoandro a été communiqué aux riverains afin de faciliter la remontée rapide d'informations en cas de situation suspecte. L'affaire est suivie par le poste fixe de Bemasoandro. La situation est actuellement revenue au calme.