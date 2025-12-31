Ile Maurice: Quand le live shopping booste les ventes des influenceurs locaux

En cette période de fêtes, TikTok s'impose comme une vitrine commerciale incontournable pour de nombreux entrepreneurs et influenceurs locaux. Ventes en direct, démonstrations de produits et échanges instantanés avec les clients redéfinissent les codes du commerce en ligne. Les vendeurs misent sur la proximité, la confiance et la réactivité pour séduire une clientèle de plus en plus connectée, dans un contexte festif marqué par une forte demande.

Pour Kiran Collection, cette période est synonyme d'activité intense. Sa fondatrice, Nidhi Jagessur, explique que les ventes augmentent considérablement lors des sessions en direct. «Je reçois parfois jusqu'à 25 commandes par jour pendant les lives», confie-t-elle. Robes, saris, chaussures, bijoux et tenues traditionnelles constituent l'essentiel de son offre. La logistique joue un rôle central : les livraisons sont assurées par voie postale, permettant aux clients de recevoir leurs colis sous deux jours. Selon elle, ce mode d'envoi reste «le plus sûr et le plus fiable», un élément clé pour fidéliser la clientèle.

Le constat est plus nuancé du côté d'Artisanalmadagascar. Sa fondatrice observe une baisse des ventes au cours des deux à trois dernières années, qu'elle attribue principalement à la multiplication des arnaques en ligne, notamment sur TikTok. «Beaucoup de clients sont devenus méfiants», explique-t-elle. L'entreprise peut toutefois compter sur une clientèle fidèle et sur de nouveaux acheteurs sensibles à la qualité de son travail artisanal. Spécialisée dans les produits en vacoas - tentes, sacs et autres articles faits main - la marque s'appuie sur une société de livraison. Certains clients privilégient désormais le retrait en personne, témoignant d'un retour à des échanges plus directs.

Chez UNIC SHOP, la période festive est également dynamique, avec des commandes provenant de toute l'île. Spécialisée dans les bijoux et les vêtements, la boutique bénéficie de la visibilité offerte par TikTok Live. Des contraintes techniques viennent cependant compliquer les ventes. «Nos messages sont parfois filtrés pendant les lives, ce qui nous empêche de voir les commandes en temps réel», déplore la propriétaire. Des problèmes de connexion, avec des vidéos qui saccadent régulièrement, rendent également l'expérience plus stressante.

New Age Fashion illustre, pour sa part, l'élargissement géographique de la clientèle grâce au numérique. Sa fondatrice, Sanjana Devi Angnoo, note un léger ralentissement des ventes de vêtements indiens, notamment des saris. TikTok lui a toutefois permis de toucher une clientèle au-delà du nord de l'île, atteignant désormais le sud. Les livraisons sont assurées par voie postale, tandis que les clients fidèles anticipent déjà la saison des mariages en passant des précommandes.

À travers ces différentes expériences, une tendance se dégage clairement : pendant les fêtes, TikTok devient bien plus qu'un simple réseau social. Il se transforme en un véritable marché virtuel, où authenticité, interaction et fiabilité logistique font toute la différence.