Afrique du Nord: Industrie - Baisse de 4% du chiffre d'affaires de la société Maghreb Oxygène à fin septembre 2025.

Le chiffre d'affaires de la société Maghreb Oxygène S.A, spécialisée entre autres dans la production de gaz industriels et médicaux au royaume chérifien, a connu une baisse de 4% à la fin des neuf premiers mois de 2025 par rapport aux neufs premiers mois de 2024, selon les indicateurs sociaux établis par la direction de cette entreprise.

Ce chiffre d'affaires s'est établi à 229 millions de dirhams (MDH) contre 237,7 MDH à fin septembre 2024. La même tendance baissière est notée en glissement trimestriel avec un chiffre d'affaires qui passe de 86,1 MDH au 3ème trimestre 2024 à 71,8 MDH au titre du 3ème trimestre de l'exercice 2025.

Le total des investissements s'élève à 6,2 MDH contre 2,9 MDH à l'issue du 3ème trimestre 2024, en forte hausse de 114%. A fin septembre 2025, les investissements de Maghreb Oxygène s'affichent à 33,0 MDH contre 9,2 MDH l'année précédente (+259%). « Cette augmentation porte sur le financement de la phase initiale du programme d'investissement lié à l'activité directe de Maghreb Oxygène », ont souligné les responsables de la société.

L'endettement financier net au 30 septembre 2025 s'établit à 115,7 MDH contre 97,0 MDH un an plus tôt.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur les perspectives de la société, les dirigeants notent que « MAGHREB OXYGENE poursuit l'exécution de son plan stratégique et reste confiante quant à l'atteinte de ses objectifs annuels. »