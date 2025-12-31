Sénégal: Le taux de chômage en baisse de 1,1 point de pourcentage au 3e trimestre 2025

31 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

Pour le troisième trimestre de l'année 2025, le taux de chômage (élargi) a atteint 19,2%, en baisse de 1,1 point de pourcentage par rapport à la même période en 2024 (20,3%).

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le taux de chômage (élargi) est plus élevé en milieu rural (21,5%) qu'en zone urbaine (17,7%).

Selon la tranche d'âge, informe l'Ansd, il est nettement plus élevé chez les jeunes, atteignant 23,6% contre 14,4% chez les adultes.

«En outre, les femmes sont plus touchées par le chômage, quel que soit le groupe d'âge et le milieu de résidence. Au sens strict du Bit, le chômage est ressorti à 3,2% au trimestre sous revue », fait savoir l'Ansd.

