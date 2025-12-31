Sénégal: La capacité de remboursement des dettes s'affaiblit en 2024 selon l'Ansd

Dans une note de la Banque de données économiques et financières, versions définitive 2023 et provisoire 2024, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé la capacité de remboursement des dettes de la part des entreprises.

L'Ansd informe que la capacité de remboursement des entreprises est évaluée à travers le ratio « capacité d'autofinancement sur dettes financières ». «En 2024, ce ratio s'établit à 13,4%, en baisse de 1,2 point par rapport à 2023.

Ce niveau traduit un allongement du délai de remboursement des dettes à long terme, environ huit (08)12 exercices sont nécessaires contre sept (07) l'année précédente.

La détérioration de la capacité de remboursement s'explique principalement par la progression des dettes financières (+8,7%) conjuguée à une légère contraction de la capacité d'autofinancement global (-0,1%) », souligne l'Ansd.

Elle explique que le repli de la capacité de remboursement est essentiellement lié à celui observé dans les services (-2,2 points), les Btp (-1,6 point) ainsi que dans les industries (-1,4 point). À l'inverse, précise-t-on, le commerce enregistre une progression de 10,9 points.