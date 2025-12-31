Sénégal: La capacité de remboursement des dettes s'affaiblit en 2024 selon l'Ansd

31 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

Dans une note de la Banque de données économiques et financières, versions définitive 2023 et provisoire 2024, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé la capacité de remboursement des dettes de la part des entreprises.

L'Ansd informe que la capacité de remboursement des entreprises est évaluée à travers le ratio « capacité d'autofinancement sur dettes financières ». «En 2024, ce ratio s'établit à 13,4%, en baisse de 1,2 point par rapport à 2023.

Ce niveau traduit un allongement du délai de remboursement des dettes à long terme, environ huit (08)12 exercices sont nécessaires contre sept (07) l'année précédente.

La détérioration de la capacité de remboursement s'explique principalement par la progression des dettes financières (+8,7%) conjuguée à une légère contraction de la capacité d'autofinancement global (-0,1%) », souligne l'Ansd.

Elle explique que le repli de la capacité de remboursement est essentiellement lié à celui observé dans les services (-2,2 points), les Btp (-1,6 point) ainsi que dans les industries (-1,4 point). À l'inverse, précise-t-on, le commerce enregistre une progression de 10,9 points.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.