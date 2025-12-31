Sénégal: Slam scolaire - L'élève Matel Dia sacrée championne régionale de Matam

31 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Matel Dia, élève en classe de seconde au lycée de Boyinadji, dans le département de Matam, a été sacrée, mardi, championne régionale de Slam scolaire, a constaté l'APS.

La finale a opposé dix élèves venus de Matam, Doumga Ouro Alpha, Agnam Civol, Ogo, Hamarabé, Polel Diaobé, Aouré et Travaux Dendoudy. Aliou Dianka de Travaux Dendoudy et Aminata Bâ de Ogo arrivent respectivement deuxième et troisième.

Selon l'initiateur de l'événement, El Hadji Oumar Gaye, par ailleurs coordonnateur de la Ligue Matam Slam, chaque candidat a eu droit à deux prestations, avant que le jury ne choisisse six des dix finalistes pour un troisième passage compte tenu du niveau des candidats.

"Nous avons organisé cette compétition en collaboration avec le consortium Jeunesse Sénégal, avec pour objectif de faire vivre cet art dans la région de Matam", a-t-il expliqué au terme de la cérémonie, marquée par la présence d'un représentant de l'inspection d'académie de Matam et de celui du Centre culturel régional.

Après son sacre, la lauréate va représenter la région de Matam à la finale nationale qui regroupera tous les autres champions régionaux. En plus du Slam, les concours de dictée et d'épellation ont été remportés par Fatou Diallo du CEM Ciré Bâ de Matam et Alassane Sow du collège 2 de Ourossogui.

