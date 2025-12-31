Sénégal: Balla Moussa Fofana disposé à accompagner les collectivités concernées par les 'incohérences' territoriales

Kaolack — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, s'est dit disposé à accompagner les communes concernées par la question des incohérences territoriales.

"Nous allons accompagner toutes les communes concernées par les incohérences territoriales pour leur permettre d'être viables", a-t-il déclaré. M. Fofana procédait à la clôture, mardi à Kaolack, de la neuvième journée de concertation sur l'Acte 4 de la décentralisation (29-30 décembre) entre les acteurs territoriaux et son département.

"S'il y a deux municipalités concernées, nous allons les accompagner, mais à chaque fois que nous avons constaté qu'au-delà des incohérences territoriales, il y a un enjeu de viabilité, nous avons préféré continuer la réforme et les discussions", a-t-il dit.

Le ministre veut que chaque commune puisse avoir, en son sein, les fondements techniques lui permettant d'avoir suffisamment d'espaces, de populations et de ressources pour pouvoir accompagner les initiatives de développement.

"Les incohérences territoriales sont un enjeu majeur et nous les vivons toujours avec des maires qui nous interpellent sur des situations assez incongrues", a-t-il indiqué. Balla Moussa Fofana a signalé que dans certains cas, pour aller dans certaines municipalités, il faut en traverser d'autres.

Mais au-delà des questions de frontières, il y a aussi celles des limites, a-t-il souligné, en s'interrogeant : "Mais qu'en est-il de la limite de deux communes qui ne sont pas viables ?". Pour lui, l'enjeu, c'est de voir comment amener les municipalités à pouvoir travailler ensemble pour leur viabilité, l'idée n'étant pas de les séparer ou de confirmer leur séparation.

"Les défis seront relevés quand on aura fait les réformes pour doter les municipalités du Sénégal d'un véritable modèle de financement à travers une fiscalité et d'autres modes de financement, dont l'accès à l'emprunt, les partenariats public-privé, entre autres modèles avec différents instruments de financement qui vont permettre à toutes nos municipalités d'avoir les outils nécessaires de pouvoir aller chercher les ressources", a-t-il soutenu.

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a insisté sur ce point, indiquant qu'il ne s'agit pas seulement d'aller chercher des ressources financières. Il faut aussi, à son avis, avoir les ressources humaines nécessaires et les compétences techniques pour impacter le niveau de vie des populations.