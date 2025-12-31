Sénégal: Agriculture et BTP - Un programme de formation au profit de 500 jeunes lancé à Dagana

Dagana — L'Office national de formation professionnelle a lancé un vaste programme de formation au profit de 500 jeunes issus des départements de Dagana et de Louga, a appris l'APS mardi du chef de la division des branches professionnelles de à la direction de l'ingénierie et des opérations de l'ONFP, Edouard Massama.

Mis en œuvre en partenariat avec l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), dans le cadre du Programme de désenclavement des zones agricoles et minières, ce programme vise à former 500 jeunes dans divers secteurs professionnels.

"Ce programme a pour objectif de promouvoir la main-d'œuvre locale et de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. L'initiative ambitionne de doter les bénéficiaires de compétences pratiques et certifiées, leur permettant d'accéder rapidement à un emploi ou de développer des activités génératrices de revenus à travers l'auto-emploi", a expliqué Edouard Massama, ingénieur et formateur.

Les formations en cours au Centre de formation professionnelle de Dagana portent notamment sur la transformation des fruits, légumes et de céréales locales, la plomberie, la peinture, le bâtiment et la production maraîchère.

Selon lui, d'autres filières ont déjà été couvertes en 2024, notamment la conduite et la maintenance d'engins agricoles, la topographie, la maçonnerie, le bétonnage et le carrelage. À l'issue des formations, l'ONFP procédera à des évaluations certificatives sanctionnées par des attestations ou des certifications, selon les niveaux de qualification, d'après le formateur, qui précise que le programme prévoit un accompagnement en matériel.

Pour la section plomberie et peinture bâtiment, les récipiendaires recevront des kits pédagogiques composés d'outils de base afin de leur permettre de démarrer immédiatement leurs activités professionnelles.

Il a ajouté que les modules de formation intègrent des volets transversaux portant sur l'entrepreneuriat, la gestion, l'éducation financière et les compétences comportementales, incluant notamment les techniques de communication, la préparation aux entretiens d'embauche ainsi que l'élaboration de curriculum vitae et de demandes d'emploi.

À travers cette initiative, l'ONFP et l'AGEROUTE entendent renforcer l'employabilité des jeunes et contribuer au développement économique local en alignant la formation professionnelle sur les besoins réels du marché du travail.