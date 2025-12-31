Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - Vingt taximen récompensés

L'association Marcher, courir pour la cause a tenu le 26 décembre sa promesse de récompenser les 20 meilleurs des 347 taximen ayant oeuvré pendant trois semaines à relever le défi de la sensibilisation de la population au diabète, un sujet de santé publique.

Des cartes prépayées de carburant Total d'un montant de 15000 francs ont été octroyées à chacun des gagnants du concours Taxi bomoyi. Un geste qui symbolise plus qu'un appui matériel. Pour les organisateurs, il incarne la reconnaissance, la solidarité et la confiance accordée aux taximen ayant accepté de s'engager pour une cause noble : la lutte contre le diabète et la promotion du bien-être au travail.

« Cher taximen, les cartes de carburant reconnaissent votre engagement, votre disponibilité et votre contribution active à la lutte contre le diabète. C'est un encouragement à poursuivre ce rôle essentiel au service de la vie. A travers ce partenariat entre la société civile, les entreprises et les travailleurs du transport, nous démontrons qu'il est possible de bâtir un modèle congolais de solidarité ancré dans nos réalités et tourné vers le bien collectif », a expliqué Princia Oponguy, cheffe de projet Taxi Bomoyi.

Le projet Taxi bomoyi lancé le 4 décembre est né d'une conviction : la santé ne se limite pas aux hôpitaux, elle peut se construire aussi dans les taxis au contact direct des populations. « Aujourd'hui, les taximen ne sont plus seulement des acteurs du transport urbain. Ils deviennent des ambassadeurs de santé, des relais communautaires, des messagers de prévention », a estimé la cheffe de projet.

« Nous avons sensibilisé les clients en insistant sur les mesures préventives comme prendre beaucoup d'eau, faire du sport et de la marche. Nous sommes heureux parce que nous avons reçu des cartes de carburant et quelques lots pour la mission accomplie », a indiqué Isaac Mbengui, l'un des bénéficiaires.

Taxi Bomoyi est un challenge qui incite le chauffeur à profiter de chaque course pour parler du diabète à ses clients, de ses conséquences, comment s'en prémunir... Une fois la course terminée, l'appréciation du client a été déterminante pour attribuer des points par le simple envoi d'un SMS à un numéro enregistré pour le vote.

La campagne « Rouler pour la cause » consiste à faire des conducteurs de taxis de véritables relais communautaires avec une mission bien précise : relayer un message de santé auprès de la population en particulier sur l'importance de faire du sport pour lutter contre le diabète. « Après ce projet pilote, nous aurons d'autres ambitions », a commenté Rodrigue dinga Mbomi, le président de MCPLC.