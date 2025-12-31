Congo-Brazzaville: Gendarmerie nationale - Renforcer la cohésion du personnel à travers le sport

Le commandant de la gendarmerie nationale, le général Gervais Akouangue, a clôturé le 27 décembre à Brazzaville la cinquième édition du Championnat inter-unité et structures de la gendarmerie nationale basées à Brazzaville. Cet événement sportif débuté le 29 novembre dernier s'inscrivait dans le cadre du renforcement des liens entre les unités de gendarmerie de la capitale.

Le championnat, organisé par le commandement de la gendarmerie nationale, a regroupé 11 unités et structures de la région de gendarmerie de Brazzaville, à savoir l'état-major de la région de gendarmerie de Brazzaville, l'école de la gendarmerie nationale, le groupement des escadrons du grand quartier général, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, les unités territoriales CT1, CT2, CT3 et CT4, le premier groupement de gendarmerie mobile, l'escadron de sécurité routière, le groupement de gendarmerie ferroviaire, le groupement de gendarmerie des transports aériens et l'association sportive gendarmerie et discipline associées.

Il avait pour but, non seulement de cultiver et de renforcer la cohésion des unités de gendarmerie, mais aussi d'entretenir la forme physique et morale du personnel conformément au plan d'action 2025 du commandement de la gendarmerie nationale en son chapitre 3.4 sur « le renforcement de l'entraînement des forces et la formation continue ».

Ces unités ont ainsi pu s'affronter à travers différentes épreuves tels que le volleyball mixte, le football mixte A6, le nzango moderne mixte, le cross 44 kilomètres mixte, la marche commando suivie du tir mixte, le contrôle des valeurs physiques individuelles (covapi) mixte, la force basque mixte ainsi que le karaté mixte. A l'issue, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) a été élu meilleure unité sportive en remportant la Super Coupe, après avoir gagné la première place dans plusieurs catégories sportives.

Dressant le bilan de la compétition lors de son discours de clôture, le commandant de la gendarmerie nationale, le général Gervais Akouangue a exprimé son satisfecit pour cette cinquième édition. « L'objectivité orientée vers le renforcement du capital humain à travers les activités physiques comme facteur d'endurance et de cohésion a été magnifique », a-t-il déclaré.

Il a, en outre, félicité le commandement de la région de gendarmerie de Brazzaville pour l'organisation des épreuves qui se sont déroulées sans incident dans un esprit de fair-play et de discipline. « Votre savoir-faire et votre disponibilité remarquables ont concouru incontestablement à l'aboutissement heureux de cette belle fête de cohésion. En second lieu, nos encouragements sont aussi adressés à tous les commandants des différentes unités, lesquels ont fait montre de leur capacité de prise en main de leur personnel », a indiqué le général Gervais Akouangue, au commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville, le colonel-major Gildas Olangue.

L'émulation sportive a aussi, au cours de l'événement, permis d'honorer les gendarmes ayant fait preuve d'engagement et de capacité professionnelle remarquable durant cette année. Des distinctions ont été attribuées aux meilleurs collaborateurs : sous-officiers de permanence, sous-officiers opérationnels, sportifs, etc.