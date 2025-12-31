Sénégal: Inscription du Grand Magal de Touba à l'Unesco - Une large mobilisation lancée à Diourbel

Le Sénégal a franchi une étape décisive dans le processus d'inscription du Grand Magal de Touba sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco.

Une réunion stratégique du Comité régional de développement (CRD) s'est tenue, mardi, à la Gouvernance de Diourbel, marquant l'engagement formel de l'État et des acteurs religieux, culturels et communautaires autour de ce dossier d'envergure nationale.

La rencontre, présidée par le Secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, s'inscrit dans le cadre du processus officiel de constitution du dossier de candidature. Elle a été coordonnée par Turaas, plateforme de recherche et de préservation du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, mandatée par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Une mobilisation multisectorielle

Pour assurer la solidité scientifique, culturelle et institutionnelle du dossier, les autorités ont réuni une diversité d'acteurs représentant les différentes dimensions du Grand Magal. Des autorités religieuses mourides, dont le représentant du khalife général, Serigne Moustapha Lakram Mbacké, ont pris part aux travaux, aux côtés de membres de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba.

Le monde académique et scientifique était également représenté, notamment par le Recteur du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim et des experts reconnus du patrimoine culturel, dont le Pr Massamba Gueye. L'administration territoriale n'était pas en reste, avec la présence des préfets, sous-préfets et maires des départements de Mbacké et de Diourbel, ainsi que le maire de la commune de Touba-Mosquée.

La rencontre a aussi mis en lumière la portée internationale du Grand Magal. Des représentants des fédérations mourides de la diaspora, venues notamment de France (18 Safar Paris), d'Espagne, du Portugal, d'Italie, des États-Unis, du Maroc et du Japon, ont été associés au processus, traduisant le rayonnement mondial de cet événement religieux majeur.

Un dossier axé sur les valeurs universelles

Selon les organisateurs, cette réunion visait à renforcer la coordination entre les services de l'État -- notamment les ministères de l'Intérieur et de la Culture -- et les organisations communautaires impliquées dans l'organisation du Magal, telles que le Comité d'organisation du Grand Magal, Touba Ca Kanam, les dahiras Hizbou Tarqiyya, Rawdou Rayahine et Moukhaddamatul Xidma.

L'ambition est de soumettre à l'UNESCO un dossier mettant en exergue les valeurs spirituelles, sociales et culturelles du Grand Magal, présenté comme un modèle unique de solidarité humaine, de mobilisation pacifique et de transmission du patrimoine immatériel.