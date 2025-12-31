Sénégal: Prevention de risques - L'aéroport de Cap-Skirring teste son dispositif

Le dispositif «Ucofo Buyikab», qui signifie prévenir la catastrophe en langue diola de Cabrousse, a été expérimenté, le lundi 29 décembre 2025, à l'aéroport international du Cap-Skirring, situé dans la commune de Diémbéring.

Les forces de défense et de sécurité, les services de la santé, les autorités administratives et locales ainsi que toutes les parties prenantes à la sécurité aéroportuaire ont été mobilisés à cette occasion. Plusieurs types de crise ont été simulés, de la tentative de sabotage à la collision de l'avion avec un corps étranger, en passant par l'attaque terroriste. «L'exercice s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité règlementaire de la plateforme aéroportuaire aux normes et standards internationaux et de la volonté des autorités de mettre les aéroports dans de bonnes conditions de sécurité», souligne le secrétaire général de la Haute autorité des aéroports du Sénégal (Haas), le colonel François Sambou.

À l'en croire, les manoeuvres ont permis de tester l'efficacité du dispositif en vue de le perfectionner. Quelques dysfonctionnements, dit-il, ont été notés, précisant qu'une évaluation de tous les comités sectoriels sera, à cet effet, faite. «Cela nous permettra d'apporter des correctifs nécessaires, afin de doter l'aéroport d'un comité capable de gérer toute situation de risque, même si nous ne le souhaitons pas», précise le colonel Sambou.

L'exercice s'est déroulé sous le regard du directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), Cheikh Mouhamadou Abiboulaye Dièye qui se dit satisfait «de la mobilisation et du professionnalisme des acteurs». «Cet exercice a prouvé qu'au Sénégal, nous avons des hommes et des femmes d'une expertise avérée dans la gestion et la prévention des crises», apprécie-t-il, réitérant sa disponibilité à accompagner le processus de renforcement du comité de planification d'urgence de l'aéroport international du Cap-Skirring.

Selon lui, l'ambition des nouvelles autorités, «c'est de faire monter en puissance les aéroports du pays». Il a aussi exprimé sa disponibilité à collaborer avec le maire de Diémbéring qui a assisté à la séance de simulation, pour le rayonnement de l'aéroport du Cap-Skirring dans le cadre de la promotion du tourisme dans la zone.