Sénégal: La consommation de tabac chute de 25 %

Une enquête internationale, le Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2025, révèle une baisse de plus de 25 % de la consommation de tabac chez les adultes au Sénégal, avec seulement 4,4 % de fumeurs.

Cette performance place le pays parmi les leaders africains en matière de lutte antitabac, saluée par les organisations internationales.

Cependant, les industriels du tabac ciblent désormais les jeunes avec des cigarettes électroniques, le tabac chauffé et d'autres produits émergents. L'exposition à la fumée secondaire reste préoccupante, notamment dans les bars et boîtes de nuit.