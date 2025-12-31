Sénégal: BRVM - Près de 4 milliards de FCFA de transactions enregistrées ce mardi 30 décembre 2025

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 30 décembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), il a été enregistré près de 4 milliards FCFA de transactions.

La valeur totale des transactions s'est établie à 3,820 milliards FCFA contre 5,059 milliards FCFA la veille. Il faut souligner que les trois derniers jours du mois de décembre 2025 ont été marques par de fortes transactions, passant de 4,051 milliards FCFA le 28 décembre, a 5,059 milliards FCFA le 29 décembre avant d'aboutir à 3,820 milliards FCFA ce 30 décembre.

Ces transactions se situent bien au-delà de la valeur moyenne annuelle par séance qui s'élève à la fin de la journée du lundi 29 décembre 2025 a 1,380 milliard FCFA. Certains investisseurs se positionnent déjà quant aux prochaines distributions de dividendes au vu des rapports d'activité que rendent public les sociétés cotées, d'autres effectuent des placements au niveau des obligations.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 21,066 milliards, en se situant à 13 107,618 milliards de FCFA contre 13 128,684 milliards FCFA le lundi 29 décembre 2025.

Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 12 millions, en passant de 11 428,828 milliards FCFA la veille à 11 428,816 milliards FCFA ce mardi 30 décembre 2025. Les indices phares sont dans une situation contrastée .

L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,16% à 339,96 points contre 340,51 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est en légère baisse de 0,14% à 163,03 points contre 163,26 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une progression de 0,99% à 142,16 points contre 140,77 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,21% à 1 190 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 6,71% à 3 500 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 4,75% à 29 900 FCFA) Oragroup Togo (plus 3,96% à 2 495 FCFA)et AGL Côte d'Ivoire (plus 3,42% à 1 510 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,19% à 1 420 FCFA), ERIUM EX Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 1 500 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,92% à 2 900 FCFA), Loterie Nationale du Benin (moins 3,65% à 4 355 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,43% à 3 800 FCFA).