Sénégal: Vers un arrêté encadrant la commercialisation des produits horticoles

Thiès — L'Agence de régulation des marchés (ARM), envisage, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, de proposer un arrêté permettant d'encadrer la commercialisation des produits horticoles, a annoncé, mardi, à Thiès (ouest), son directeur général, Babacar Sembène.

"Cette année nous voulons innover. L'idée aujourd'hui avec le ministère, c'est de proposer un arrêté permettant de mettre en place un prix plancher afin de protéger le producteur, mais également un prix plafond destiné à sécuriser les consommateurs pour éviter les spéculations surtout en période de forte demande", a dit Babacar Sembène.

Le directeur général l'ARM intervenait lors d'un Comité régional de développement (CRD) consacré à l'évaluation de la campagne horticole 2024-2025 et à la préparation de la campagne de commercialisation 2025-2026.

Il a souligné que cette année, une proposition sera faite au gouvernement à travers le ministre de l'Industrie et du Commerce, pour parvenir à cet arrêté visant à encadrer les prix de commercialisation des produits horticoles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant la question des magasins de stockage, Babacar Sembène a révélé que des programmes sont en cours au ministère de l'Agriculture et au ministère du Commerce. "Pour cette année, nous avons déjà sécurisé une capacité de 10000 tonnes en chambre froide pour uniquement la zone des Niayes concernant la pomme de terre. Et nous allons réceptionner à la période de mars-avril 2026 d'autres capacités de stockage", a-t-il assuré.

"Pour la campagne 2024-2025, l'État du Sénégal a fourni beaucoup d'efforts dans le cadre de l'accompagnement des producteurs, de la régulation du marché et aussi de la sensibilisation de tous les acteurs concernés pour que les textes réglementaires, pris, soient respectés par tous les acteurs et à tous les niveaux", a, pour sa part, souligné le gouverneur adjoint chargé des affaires économiques, Ababacar Sadikh Niang.

"Des productions record ont été enregistrées, mais comme chaque année, il y a eu quelques défis à relever. Il va falloir mettre l'accent sur ces défis, relativement au stockage et au respect des prix", a-t-il suggéré.